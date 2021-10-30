  1. استانها
  2. فارس
۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۱

تصادف زنجیره‌ای محور قائمیه- بوشهر یک فوتی برجا گذاشت

تصادف زنجیره‌ای محور قائمیه- بوشهر یک فوتی برجا گذاشت

کوهچنار- تصادف زنجیره ای خودروهای پراید، کامیون و پارس در محور قائمیه- بوشهر در پل جهان آباد یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون و کوهچنار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۹:۵۲ دقیقه امروز هشتم آبان طی تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس کازرون مبنی بر برخورد ۳ خودرو در پل جهان آباد بلافاصله اورژانس جاده‌ای کمارج به محل حادثه اعزام شد.

بهمن جمشیدی افزود: متأسفانه راننده پراید به علت شدت جراحات و آسیب‌های وارده در دم جان باخته بود و برای یک مصدوم که عدم همکاری برای انتقال داشت، اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه انجام شد.

رئیس اورژانس کازرون و کوهچنار به شهروندان توصیه کرد: در تصادفات از جابه جایی مصدومان در صحنه حادثه و بیرون کشیدن آنها از داخل خودرو مگر در مواردی مانند احتمال آسیب بیشتر از جمله انفجار و سقوط، به علت جلوگیری از ایجاد آسیب‌های بیشتر به مصدوم خودداری شود.

کد مطلب 5339369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها