رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون و کوهچنار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۹:۵۲ دقیقه امروز هشتم آبان طی تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس کازرون مبنی بر برخورد ۳ خودرو در پل جهان آباد بلافاصله اورژانس جاده‌ای کمارج به محل حادثه اعزام شد.

بهمن جمشیدی افزود: متأسفانه راننده پراید به علت شدت جراحات و آسیب‌های وارده در دم جان باخته بود و برای یک مصدوم که عدم همکاری برای انتقال داشت، اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه انجام شد.

رئیس اورژانس کازرون و کوهچنار به شهروندان توصیه کرد: در تصادفات از جابه جایی مصدومان در صحنه حادثه و بیرون کشیدن آنها از داخل خودرو مگر در مواردی مانند احتمال آسیب بیشتر از جمله انفجار و سقوط، به علت جلوگیری از ایجاد آسیب‌های بیشتر به مصدوم خودداری شود.