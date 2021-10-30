۲ پیام تسلیت برای درگذشت ایران درودی نقاش نوگرای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت در پیامی درگذشت ایران درودی نقاش نامدار معاصر کشورمان را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت حسینی‌پور بدین شرح است:

«نیک و بد چون همی بباید مُرد/ خرّم آن کس که گوی نیکی برد»

هنرِ ایرانِ سربلند سوگوار «ایران» شد! انگار حیرت‌هایمان تمامی ندارد و پرواز هر آن شگفتانه‌ای را برابرمان رونمایی می‌کند. دریغا درد و هزاران افسوس بر حسرت و تنهایی‌ها. نقّاش هستی به ناگزیر نقش مرگ بر لوح حیات زد، باز هم بانگ رحیل نواخته شد و هنرمندی از تبار مهربانی به آسمان سفر کرد. قصه «انسان و پایداری‌اش» شنیدنی‌ است، اینک ما مانده‌ایم «در فاصله دو نقطه» حیات و ممات.

کو «چشم شنوا» یی که این‌همه دلتنگی را به نظاره بنشیند. دگرباره خبری تلخ در فضای جامعه پیچید و هنرهای تجسمی یکی از بهترین‌هایش را از دست داد. جمله‌ای که ناباوری‌مان را بدل به حقیقت کرد: «ایران درّودی، نقاش صاحب‌سبک و نوگرای معاصر ایران، به نور پیوست.

بانوی هنرمندی که با قلم عشق، نقش‌های رنگارنگ بی‌نظیر و جاودانه بر بوم مهر می‌کشید و منظره‌های دلربا و چشم‌نوازش نگاهِ دوستداران هنر نقاشی به خود جلب و جذب می‌کرد. این آفرینشگر توانا، در همنشینی با نور و گل و رنگ، تابلوهای ماندگاری از خود به یادگار گذاشت که نهایتِ زیبایی‌اند و اصالت‌شان جان را طراوتی دوچندان می‌بخشند.

ایران درّودی در طول زندگی سراسر افتخارش، دل در گروِ فرهنگ و هنر و تاریخ این مرز پرگهر داشت و جلوه‌گری این عناصر در آثارش مشهود بود. بانوی فرهیخته نور و شور و شعور، با عشق و علاقه‌ای که به هنر داشت مشتاقانه در پی گمشده‌اش به کسب معلومات پرداخت و اندوخته‌های خویش را خالصانه و خاضعانه در اختیار خیلِ شاگردانش قرار داد. شاگردانی که پله‌های ترقی را طی کردند و امروزه در آسمان هنر ایران‌زمین به روشنی می‌درخشند.

نقاشی‌های این نوگرایِ تکرار نشدنی در نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهیِ داخلی و خارجی در معرض دیدِ علاقه‌مندان قرار گرفت و سال‌ها در کسوت استادی دانشگاه به تدریس پرداخت. وی علاوه بر چیرگی و مهارت در نقاشی، در نویسندگی و کارگردانی و نقد هنری هم تبحّر داشت. تعدادی از آثار این هنرمند پیشگامِ نقاشی معاصر، زینت‌بخشِ موزه‌های ایران و کشورهای خارجی است.

بی‌شک فقدان این بانوی نقاشِ تمام‌عیار، استاد بی‌بدیل و چهره ماندگار هنر معاصر ایران، ضایعه‌ای جبران ناشدنی است.

هرچند ایران درّودی از بین ما پر کشید، اما یاد و خاطره‌اش در ذهن و ضمیر دوستان و دوستدارانش زنده خواهد ماند. اینجانب از طرف خودم و همه هنرمندان عضو مؤسسه، درگذشتِ این هنرمندِ بزرگِ متواضع و متعهد را به خانواده داغدار ایشان، جامعه هنری ایران اسلامی و هنردوستان تسلیت می‌گویم. روحش آرام و چراغ یادش همواره پرفروغ در جوار رحمت واسعه الهی.»

پیام تسلیت مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران

رضا صیادی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز در گذشت ایران درودی را به خانواده این هنرمند و جامعه هنری تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «درگذشت ایران درودی، هنرمند پیشکسوت و صاحب سبک که بیش از شصت سال است در عرصه هنر معاصر ایران فعالیت دارد نه تنها برای هنرهای تجسمی و نقاشی بلکه برای تمامی هنرمندان و هنردوستان ضایعه جبران ناپذیری است. اینجانب درگذشت این بانوی هنرمند را به خانواده ایشان و به تمامی هنرمندان و هنر دوستان تسلیت عرض می‌نمایم.

برای این هنرمند فقید رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای خانواده گرامی ایشان صبر و شکیبایی آرزو می‌کنیم.»