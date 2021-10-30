امتیاز قابل توجه تیم ملی در قطر/ حضور یک لژیونر در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون هندبال، آنالیزور و سرپرست تیم ملی هندبال مردان کشورمان با اعلام این خبر گفت: تورنمنت قطر با حضور تیم‌های ملی عربستان سعودی، قطر، کویت و همچنین تیم ملی کشورمان از دهم آبان ماه در شهر دوحه آغاز می‌شود و تا شانزدهم ماه جاری ادامه دارد.

ناصر سلیمی افزود: تیم ملی کشورمان فردا شب عازم این رقابت‌ها خواهد شد و در اولین مسابقه خود در این رقابت‌ها روز سه شنبه، ۱۱ آبان ماه رأس ساعت ۱۷ به وقت ایران به مصاف تیم ملی عربستان سعودی می‌رود.

وی ادامه داد: تیم ملی هندبال ایران در ادامه این رقابت‌ها ۱۳ آبان رأس ساعت ۱۷ به وقت ایران با کویت دیدار می‌کند و سپس ۱۵ آبان ماه رودرروی قطر صف آرایی خواهد کرد. دیداری که از ساعت ۱۹ به وقت ایران آغاز می‌شود.

سلیمی اضافه کرد: تیم با ۱۷ بازیکن به قطر اعزام خواهد شد و سه جلسه تمرینی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه در دوحه خواهیم داشت.

وی درباره حضور لژیونرها در تورنمنت قطر هم بیان کرد: به دلیل مشکلات ویزا و قوانین کشور قطر از حضور سجاد استکی و افشین صادقی در این تورنمنت محروم هستیم و سایر لژیونرهایی که مدنظر مانوئل فرناندز هستند، در این مسابقات حضور نخواهند داشت اما امیدواریم در مسابقات دوستانه و تدارکاتی بعدی در تیم ملی حضور داشته باشند و برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

سرپرست تیم ملی هندبال مردان کشورمان افزود: تنها، پویا نوروزی نژاد، لژیونر تیم اینتراخت هاگن از آلمان به صورت مستقیم به قطر خواهد آمد و به تیم ملحق خواهد شد.

سلیمی ادامه داد: ما چند بازیکن آسیب دیده داریم. سلامان بربط، جلال کیانی، مجتبی و محسن کرمیان مصدوم هستند و تیم را همراهی نمی‌کنند. امیدواریم در بازی‌های آینده مصدومیت این بازیکنان رفع و در خدمت تیم ملی باشند.

وی در خصوص پیش بینی اش از عملکرد تیم ملی هندبال کشورمان در تورنمنت قطر هم گفت: تیم ملی در حال حاضر پوست اندازی کرده طوری که هم اکنون بازیکنان جوانی ترکیب تیم ملی را تشکیل می‌دهند که البته تجربه کار و حضور بین المللی کمی دارند که این امر باعث می‌شود آنالیز تیم ملی ایران حداقل در بازی‌های اول و دوم برای تیم‌های مقابل سخت شود و این امتیاز قابل توجهی است. در هر صورت من به تیم امیدوار هستم و میدانم توانایی‌های بسیار بالایی دارد.

وی در ادامه درباره اردوی بعدی تیم ملی هندبال بیان داشت: ۳۰ تا ۴۰ روز بعد از تورنمنت قطر، اردوی تیم ملی مجدداً برگزار می‌شود.

سلیمی درباره برگزاری اردوی اروپایی تیم ملی هندبال هم گفت: به طور حتم به یقین تیم ملی ایران اردوی اروپایی خواهد داشت و احتمال اینکه دو اردو در اروپا داشته باشیم، بالاست. کشورهای میزبان مشخص شده‌اند و ما یک یا احتمالاً دو تورنمنت بین المللی قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا خواهیم داشت.