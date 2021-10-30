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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۸

آنالیزور و سرپرست تیم ملی هندبال خبر داد:

امتیاز قابل توجه تیم ملی در قطر/ حضور یک لژیونر در دوحه

امتیاز قابل توجه تیم ملی در قطر/ حضور یک لژیونر در دوحه

تیم ملی هندبال کشورمان نخستین بازی خود در تورنمنت قطر را مقابل عربستان سعودی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون هندبال، آنالیزور و سرپرست تیم ملی هندبال مردان کشورمان با اعلام این خبر گفت: تورنمنت قطر با حضور تیم‌های ملی عربستان سعودی، قطر، کویت و همچنین تیم ملی کشورمان از دهم آبان ماه در شهر دوحه آغاز می‌شود و تا شانزدهم ماه جاری ادامه دارد.

ناصر سلیمی افزود: تیم ملی کشورمان فردا شب عازم این رقابت‌ها خواهد شد و در اولین مسابقه خود در این رقابت‌ها روز سه شنبه، ۱۱ آبان ماه رأس ساعت ۱۷ به وقت ایران به مصاف تیم ملی عربستان سعودی می‌رود.

وی ادامه داد: تیم ملی هندبال ایران در ادامه این رقابت‌ها ۱۳ آبان رأس ساعت ۱۷ به وقت ایران با کویت دیدار می‌کند و سپس ۱۵ آبان ماه رودرروی قطر صف آرایی خواهد کرد. دیداری که از ساعت ۱۹ به وقت ایران آغاز می‌شود.

سلیمی اضافه کرد: تیم با ۱۷ بازیکن به قطر اعزام خواهد شد و سه جلسه تمرینی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه در دوحه خواهیم داشت.

وی درباره حضور لژیونرها در تورنمنت قطر هم بیان کرد: به دلیل مشکلات ویزا و قوانین کشور قطر از حضور سجاد استکی و افشین صادقی در این تورنمنت محروم هستیم و سایر لژیونرهایی که مدنظر مانوئل فرناندز هستند، در این مسابقات حضور نخواهند داشت اما امیدواریم در مسابقات دوستانه و تدارکاتی بعدی در تیم ملی حضور داشته باشند و برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته است.

سرپرست تیم ملی هندبال مردان کشورمان افزود: تنها، پویا نوروزی نژاد، لژیونر تیم اینتراخت هاگن از آلمان به صورت مستقیم به قطر خواهد آمد و به تیم ملحق خواهد شد.

سلیمی ادامه داد: ما چند بازیکن آسیب دیده داریم. سلامان بربط، جلال کیانی، مجتبی و محسن کرمیان مصدوم هستند و تیم را همراهی نمی‌کنند. امیدواریم در بازی‌های آینده مصدومیت این بازیکنان رفع و در خدمت تیم ملی باشند.

وی در خصوص پیش بینی اش از عملکرد تیم ملی هندبال کشورمان در تورنمنت قطر هم گفت: تیم ملی در حال حاضر پوست اندازی کرده طوری که هم اکنون بازیکنان جوانی ترکیب تیم ملی را تشکیل می‌دهند که البته تجربه کار و حضور بین المللی کمی دارند که این امر باعث می‌شود آنالیز تیم ملی ایران حداقل در بازی‌های اول و دوم برای تیم‌های مقابل سخت شود و این امتیاز قابل توجهی است. در هر صورت من به تیم امیدوار هستم و میدانم توانایی‌های بسیار بالایی دارد.

وی در ادامه درباره اردوی بعدی تیم ملی هندبال بیان داشت: ۳۰ تا ۴۰ روز بعد از تورنمنت قطر، اردوی تیم ملی مجدداً برگزار می‌شود.

سلیمی درباره برگزاری اردوی اروپایی تیم ملی هندبال هم گفت: به طور حتم به یقین تیم ملی ایران اردوی اروپایی خواهد داشت و احتمال اینکه دو اردو در اروپا داشته باشیم، بالاست. کشورهای میزبان مشخص شده‌اند و ما یک یا احتمالاً دو تورنمنت بین المللی قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا خواهیم داشت.

کد مطلب 5339392

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