به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی، درگذشت پدر مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود، را تسلیت گفت. متن این پیام شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر مهرداد لاهوتی

نماینده محترم مردم شریف لنگرود در مجلس شورای اسلامی

درگذشت ابوی بزرگوارتان، مرحوم حاج منوچهر لاهوتی، پدر ارجمند سه شهید والامقام، فرداد، فرهاد و فریبرز لاهوتی، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

آن مرحوم با پرورش و تقدیم سه فرزند شهید در راه عزت و سربلندی ایران اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان و ایثار را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشت. بی‌تردید، نام و یاد ایشان در کنار فرزندان شهیدش، همواره گرامی خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جناب‌عالی و خاندان معزز لاهوتی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی، هم‌نشینی با فرزندان شهیدش و اولیای الهی و بهره‌مندی از عنایات ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.