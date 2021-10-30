به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نقی پور اظهار کرد: واکسیناسیون در دنیا و بررسی کارشناسان بهداشت و درمان ثابت کرده که میزان ابتلاء به کرونا در بین افرادی که واکسن دریافت کردند پایین است و افرادی که مبتلا به کووید ۱۹ میشوند شدت این بیماری در آنها بسیار تقلیل مییابد.
وی افزود: ۸۵ درصد افرادی که بر اثر ابتلاء به کرونا فوت میکنند افرادی هستند که واکسن دریافت نکردهاند در دنیا نیز این آمار ۸۰ تا ۹۰ درصد است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز خاطر نشان کرد: اکنون ۷۹.۷ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال آذربایجان شرقی و ۶۵.۷ درصد از کل جمعیت استان مقابل کرونا واکسینه شدند.
نقی پور با بیان اینکه اکنون ۹۶۸ کرونایی در بیمارستانهای آذربایجان شرقی بستری هستند، گفت: متأسفانه تعداد فوتیهای ۲۴ ساعت گذشته استان ۱۴ نفر بوده و در این مدت ۱۳۵ نفر نیز به کرونا مبتلا شدند.
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