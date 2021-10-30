اتصال ۴۲ جایگاه باقی مانده کرمانشاه به سامانه کارت سوخت تا فردا

فریدون یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷۸ جایگاه عرضه سوخت در استان کرمانشاه با تلاش ۱۴ اکیپ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان مجدد به سامانه کارت هوشمند سوخت متصل شدند.

وی افزود: عمده ۷۸ جایگاه متصل شده به سامانه کارت هوشمند سوخت در استان از جایگاه‌های اصلی بین شهری و شهری استان هستند.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۴۲ جایگاه سوخت باقی مانده تا پایان وقت فردا به شبکه کارت هوشمند سوخت متصل خواهند شد و تا زمان رفع مشکل به صورت دستی و با قیمت آزاد فعال خواهند بود.

یاسمی خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه دارای ۱۲۰ جایگاه عرضه سوخت است که ۴۰ جایگاه در شهر کرمانشاه فعالیت می‌کنند.

گفتنی است، به دلیل اختلال در سامانه کارت هوشمند سوخت طی روزهای گذشته پمپ بنزین‌ها به صورت دستی و با نرخ آزاد سه هزار تومان فعالیت می‌کنند.