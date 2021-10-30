به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته دهم لیگ فوتبال پرتغال امروز شنبه دربی شهر پورتو بین تیم‌های پورتو و بواویشتا برگزار شد که این بازی با نتیجه ۴ بر ۱ به سود پورتو ‏‬به پایان رسید.

در این مسابقه مهدی طارمی مهاجم پورتو و علیرضا بیرانوند دروازه بان بواویشتا در ترکیب اصلی تیم‌های خود حضور داشتند و تقابل آنها یکی از موارد جالب توجه زمین بود.

طارمی که انگیزه زیادی برای ادامه درخشش خود در پرتغال داشت، به این روند ادامه داد و یکی از تاثیرگذارترین نفرات پورتو در برد امروز بود؛ هرچند که در گلزنی ناکام بود.

لوئیس دیاز (۲۱)، اوانیلسون (۴۰ و ۴۷) و دنی لودر (۵+۹۰) برای پورتو در این بازی گلزنی کردند. طارمی هم تمام تلاش خود را برای گلزنی به کار برد و در دقیقه ۴۲ دروازه بیرانوند را باز کرد، اما بعد از بازبینی صحنه با کمک داور ویدئویی (VAR) گل مهاجم ایران آفساید اعلام شد.

البته طارمی پاس گل‌های دوم و سوم را به اوانیلسون داد تا تعداد پاس‌های گل خود در لیگ پرتغال را به عدد ۳ افزایش بدهد.

گرفتن پنالتی هم یکی از برنامه‌های طارمی در بازی با یاران بیرانوند بود. مهاجم ایران در برخورد با مدافعان بواویشتا سه بار در محوطه جریمه این تیم زمین خورد اما داور اعتقادی به اعلام پنالتی برای پورتو نداشت و این موضوع اعتراض شدید طارمی را در پی داشت.

در ادامه طارمی در دقیقه ۷۱ بازی تعویض شد تا برای بازی بعدی پورتو استراحت کند. تیم پورتو چهارشنبه این هفته در دیدار برگشت لیگ قهرمانان اروپا با تیم آث میلان ایتالیا روبرو می‌شود.