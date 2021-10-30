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۸ آبان ۱۴۰۰، ۲۳:۳۶

رئیس بیمارستان ولایت دامغان:

۷۰ بیمار کرونایی در دامغان بستری هستند/ حضور ۸ نفر در آی‌سی‌یو

۷۰ بیمار کرونایی در دامغان بستری هستند/ حضور ۸ نفر در آی‌سی‌یو

دامغان- رئیس بیمارستان ولایت دامغان گفت: ۷۰ بیمار مبتلا به کرونا در حال حاضر در بیمارستان ولایت تحت درمان هستند که ۱۵ نفر آنها به صورت سرپایی و مابقی در تخت‌های درمانی نگهداری می‌شوند.

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در شهرستان دامغان بیان کرد: ۵۵ بیمار در حال حاضر در بیمارستان ولایت دامغان بستری بوده و ۱۵ بیمار بر اساس بستری موقت به صورت سرپایی درمان می‌شوند که مجموعاً ۷۰ نفر را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه سه بخش بستری، یک بخش ویژه و یک بخش تحت نظر اورژانس به بیماران کرونایی اختصاص دارد، افزود: از لحاظ تأمین تجهیزات و ملزومات بیماران علی رغم سختی‌های موجود، مشکلی وجود ندارد.

رئیس بیمارستان ولایت دامغان با بیان اینکه در این بیمارستان از لحاظ دارو و اکسیژن هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد، بیان کرد: اگر این سِیر افزایش تعداد بیماران ادامه دار باشد، نسبت به بحث ظرفیت بیمارستان دغدغه داریم از سوی دیگر بخش کلونی و کانون‌های احتمالی شیوع گسترش کرونا همواره مورد رصد قرار داشته و تا امروز این مهم رؤیت نشده است.

محمدی با بیان اینکه طی دو هفته گذشته ۳۴ بیمار کرونایی در دامغان شناسایی شد که این میزان در هفته گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۷۰ بیمار رسید، ابراز کرد: طی اوج پیک پنجم کرونا، به صورت هفتگی ۱۵۶ بیمار قطعی مبتلا به کرونا در شهرستان شناسایی شده است.

وی افزود: در حال حاضر هشت بیمار کرونایی در بخش آی سی یو بیمارستان تحت درمان هستند.

کد مطلب 5339803

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