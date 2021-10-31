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۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۸

با حکم امیر عبداللهیان؛

«رضا نجفی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه شد

«رضا نجفی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه شد

وزیر امورخارجه کشورمان طی حکمی معاون جدید حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان طی حکمی «رضا نجفی» را به عنوان معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «امید است با توکل بر خداوند متعال و پیروی از منویات مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی)، در تحقق سیاست‌ها و راهبردهای دستگاه دیپلماسی بویژه سیاست خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمند و همفکری و تعامل با معاونان، مدیران و کارشناسان محترم در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

گفتنی است، نجفی پیش از این سرپرستی این معاونت را عهده دار بود.

او که از آزادگان سرافراز و ایثارگران دفاع مقدس نیز است، سابقه ریاست نمایندگی کشورمان نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین را نیز در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 5340323

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