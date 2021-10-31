به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان طی حکمی «رضا نجفی» را به عنوان معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «امید است با توکل بر خداوند متعال و پیروی از منویات مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی)، در تحقق سیاست‌ها و راهبردهای دستگاه دیپلماسی بویژه سیاست خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمند و همفکری و تعامل با معاونان، مدیران و کارشناسان محترم در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

گفتنی است، نجفی پیش از این سرپرستی این معاونت را عهده دار بود.

او که از آزادگان سرافراز و ایثارگران دفاع مقدس نیز است، سابقه ریاست نمایندگی کشورمان نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین را نیز در کارنامه خود دارد.