محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اگر امروز از من به عنوان یک کارشناس اقتصادی سوال شود که تحریم‌ها در کشور اثرگذار بوده صددرصد جواب من مثبت است، اظهار کرد: کارشناسی را نداریم که بگوید تحریم‌ها در اقتصاد کشوری اثرگذار نیست.

وی اضافه کرد: روش مواجهه با تحریم‌ها مهم‌تر از اصل تحریم است کشوری که با تحریم مواجه شود می‌تواند با برنامه ریزی اثر تحریم را به حداقل برساند.

روش مواجهه با تحریم‌ها مهم‌تر از اصل تحریم است کشوری که با تحریم مواجه شود می‌تواند با برنامه ریزی اثر تحریم را به حداقل برساند پور ابراهیمی با بیان این مثال که یک زمان سیل می‌آید و اگر آن را مدیریت نکنید خسارت شدیدی به بار می‌آورد، گفت: اما اگر این مساله را خوب مدیریت کرده و آب را به سمت سدها ببریم به یک فرصت تبدیل می‌شود و این هنر ماست و در زمینه تحریم نیز به همین شکل باید عمل کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم در صحنه میدانی از نزدیک شاهد بودیم به جای کاهش تحریم‌ها ضریب افزایش آن بالا می‌رفت و این در اقتصاد ما اثر منفی داشت.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌خواهم نگرانتان کنم اما می‌خواهم واقعیت‌ها را بگویم که بدانید. به واسطه پیوستگی دولت یازدهم و دوازدهم با حوزه مذاکرات هسته‌ای هر بار در حوزه اقتصادی با مسئولان ارشد دولت قبل صحبت می‌کردیم، می‌گفتند از طریق مذاکرات مشکل را حل می‌کنیم.

وی در ادامه با طرح این پرسش که خروجی سال‌ها پیگیری از طریق مذاکرات برای رفع مشکلات اقتصادی مردم چه شد؟ گفت: جمهوری اسلامی ایران تعهدات در مذاکرات را پذیرفت و عمل کرد اما طرفین مقابل نه تنها به هیچ تعهدی عمل نکردند بلکه با وقاحت از آن خارج شدند.

بخش عمده‌ای از شاخص‌های اقتصادی در کشور دچار چالش جدی است

اکنون بخش عمده‌ای از شاخص‌های اقتصادی در کشور دچار چالش جدی است و دولت رئیسی وضعیتی را تحویل گرفته که باید مدت‌ها کار کند تا بتواند ثبات حداقلی ایجاد کند و مسیر سختی را در پیش دارد پور ابراهیمی افزود: اکنون بخش عمده‌ای از شاخص‌های اقتصادی در کشور دچار چالش جدی است و دولت وضعیتی را تحویل گرفته که باید مدت‌ها کار کند تا بتواند ثبات حداقلی ایجاد کند و مسیر سختی در پیش دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مردم از ما می‌پرسند وضعیت آینده اقتصادی ایران چه می‌شود من به عنوان یک کارشناس که سال‌ها در دانشگاه‌ها اقتصاد درس می‌دهم اعلام می‌کنم اگر نگاه و حرکت دولت در کنار مجلس به سمت توانمندسازی در داخل باشد اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها می‌تواند بر مشکلات فعلی فائق بیاید.

وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات در بحث معیشت و تورم در بحث اشتغال جوان هاست. در بخش‌های مختلف خصوصی در سال‌های اخیر کارهای خوبی انجام شده و این نتیجه مجاهدت، کار و خودباوری بوده است اگر این مسیر را طی کنیم اثراتش در بخش اقتصادی دیده می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات شورای عالی اقتصادی کشور با رئیس جمهور و رؤسای دفتر قضائی و… مفصل صحبت کردیم و اولین صحبت من ساختار بودجه بود.

وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر دچار کسری بودجه شده بودیم و دولت به واسطه حل مشکل کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست پیدا کرده بود.

رشد تورم در کشور سالانه است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: زمانی که دولت‌ها به سمت منابع بانک مرکزی می‌روند با افزایش استقراض از بانک مرکزی به شدت آثار تورم در کشور رشد پیدا می‌کند و اکنون رشد تورم در کشور سالانه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تورم یعنی پس ستاندن قدرت خرید مردم و اولویت ما تثبیت قیمت‌ها، کنترل و مدیریت تورم در کشور است.

وی با بیان اینکه اکنون باید سیاست‌های ضد تورمی اعمال شود، گفت: چند جلسه تاکنون گذاشته‌ایم و خوشبختانه توافقات خوبی در این زمینه ایجاد شده است.

پور ابراهیمی اظهار کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودجه ۱۴۰۱ که پیش بینی شده تا آذرماه به مجلس بیاید قرار است با روشی تنظیم شود که کسری بودجه با روش‌های سابق یعنی برداشت از بانک مرکزی اصلاً انجام نشود و این بسیار خبر خوبی است.