مذاکره نتیجه بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به بحث معاد اظهار کرد: میل ها و شهوت ها اجازه نمی دهند که حقیقت را درک کنیم لذا پرده های عشق و علاقه به دنیا موجب می شود که غفلت زده بشویم و این احساس آنقدر زیاد است که فکر می کنیم همیشه در این دنیا جاودان هستیم.

وی با بیان این مطلب که علاقه به مقام و ثروت موجب غفلت از آخرت می شود، اظهار داشت: آنجا که که مقام ها انتصابی است سعی می کنیم افرادی را در صحنه بفرستیم که بستر را برای کسب منصب خود مهیا کنیم.

وی ادامه داد: در احراز مقام های انتخابی وعده های زیادی می دهیم، اصلا ابایی نداریم از اینکه چه حرفی می زنیم از طرف دیگر فرض مثال به منصب هم رسیدید بعد از آن قرار هست چه اتفاقی بیفتد و به چه چیز ارزشمندی برسید.

وی با اشاره به اینکه پرده های حسادت ها و جهالت ها موجب غفلت از معاد می شود، اظهار داشت: متأسفانه حسادت ها نسبت به دیگران در تاریخ بسیاری از افراد را بیچاره کرده است همچنین جهل به افراد اجازه نمی دهد که راه صحیح را بروند.

امام جمعه کرمان با بیان این مطلب که پرده های تعصب ها، ملی گرایی ها موجب غفلت از عالم آخرت می شود، بیان داشت: لجاجت اجازه نمی دهد به حق پاسخ مثبت بدهد اما خداوند در قیامت همه پرده ها را کنار می زند، آن روز همه می فهمیم همه مقام های دنیوی مثمر ثمر نبوده است.

وی با اشاره به اینکه افرادی در این دنیا زندگی می کنند اما روح آنها همه ملکوتی نیست، ادامه داد: حضرت علی (ع)می فرماید «برخی ها در این دنیا زندگی می کنند اما روح شان وابسته به عالم ملکوت است».

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی گفت: ویژگی بعدی قیامت این است که افراد با هر کسی که علاقه مند هستند محشور می شوند، وقتی قرآن کریم ماجرای فرعون را نقل می کند و یکی از خصوصیت این قوم این است که در روز قیامت فرعون پیشاپیش قوم خود حرکت می کند، فرعون ها در هر زمان و زمینه ای (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره) در قیامت به عنوان پیشوا در جلوی پیروان خود حرکت می کنند.

امام جمعه کرمان با بیان این مطلب که در روز قیامت هر قومی با امام و پیشوای خود حرکت می کند، بیان داشت: امام باقر (ع) رهبری جامعه را مهم ترین رکن بیان می کند چراکه در تاریخ چه بسیار اقوامی که رهبران خوبی پیدا کردند و هدایت شدند و برعکس نیز در تاریخ وجود دارد لذا نقش امام و پیشوا بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه انسان عاقل و منطقی پیشوای خود را رهبر با تقوا قرار می دهد، اظهار داشت: امیدوارم این بحث را جدی بگیریم که در قیامت با چه کسی محشور می شویم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ضمن تسلیت شهادت طهرانی مقدم که برای دفاع از کشور عمر خود را گذاشت، تسلیت عرض می کنم، افزود: آغاز هفته وحدت را به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و توجه به این اصل اساسی دین که نیاز جدی جامعه اسلامی به وحدت است را تبریک عرض می کنم و شنیده می شود صداهای که به دنبال به هم زدن وحدت هستند که امری اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه در هر لباس و رده ای معنا ندارد مسلمانان را روبروی یکدیگر قرار بدهند، اظهار داشت: یکی دیگر از بحث های مهم که تقاضا داریم که در مجامع علمی و سیاسی به آن پرداخته شود، بازنگری در موضوع مقاومت و سازش است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با بیان این مطلب که رهبری تأکید بر مقاومت برای جلوگیری از نفوذ استکبار است، ادامه داد: این موضوع جا دارد توسط اساتید در مراکز علمی مورد بررسی قرار بگیرد چراکه ما با جریانی روبرو هستیم که این جریان بدعهد و چپاورلگر است.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ حیات این جریان پلید همیشه در دستور کار این جریان با هر کسی که مذاکره کردند، خیانت، جنایت، تحقیر و غارت به وجود آمده است، تصریح کرد: این جریان خائنانه بارز است که وقتی با دوست خود هم برخورد می کند، به آن رحم نمی کند که مصداق آن شاه خائن بود که به وی خیانت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان این مطلب که با هر کسی در مقابل اینها ایستاد، رفتند دنبال اینکه نفوذ و تهدید کنند و علیه آن هر روز نقشه بکشند، ادامه داد: تاریخ روبروی ما است، 50 سال ما را تحریم کردند و در ادامه با ما سر میز مذاکره نشستند اما نتیجه این مذاکره چیزی جز چند عکس نبود یا اینکه کره شمالی مذاکره کرد و حتی به تعهدات خود هم عمل کرد اما آنها متعهد نبودند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما دو تاریخ قبل و بعد از انقلاب داریم، اظهار داشت: تاریخ قبل از انقلاب که کاملا سر سپرده بود و غرور ملی و غیرت دینی را مورد هجمه قرار دادند، اما تاریخ بعد از انقلاب استکبار از همان روزهای اول مبارزه را علیه ما آغاز کردند، وقتی شاه فرار کرد آنها اجازه ندادند که شاه محاکمه شود و در ادامه شیطنت های زیادی را انجام دادند لذا وقتی کامل از ایران خارج شدند، از بیرون هم این تهدیدها را به وجود آوردند.

امام جمعه کرمان با بیان این مطلب که تا بعد از دوران دفاع مقدس هم تحریم ها همچنان ادامه داشت، افزود: وقتی که شعار گفتگوی تمدن ها داده شد آنها تحریم های متعدد علیه ایران طراحی کردند، وقتی که موضوع برجام پیش آمد در ادامه آنها بدعهدی کردند لذا اروپایی ها در شعار با ما ولی در عمل علیه ما بودند اما در مجموع به تعهدات خود عمل نکردند و عمل نخواهند کرد.

وی ادامه داد: در کشور دو نگاه وجود داشت که یکی معتقد به عدم مذاکره و دیگر معتقد به مذاکره بود اما در حال حاضر همگی اعتقاد دارند که مذاکره نتیجه بخش نیست.

نماینده وی فقیه در استان کرمان با بیان این مطلب که امروزه گام چهارم را با قاطعیت برداشتیم، ادامه داد: مطمئن باشید جمهوری اسلامی در همه حوزه ها مقاومت می کند و هزینه ها را می پذیرد.