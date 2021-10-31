دستگیری سارقان منزل و کشف ۱۴ فقره سرقت در سنندج

سرهنگ عبدالله فاتحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان سنندج، تحقیقات برای شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با هوشیاری کارآگاهان، سه سارق حرفه‌ای از سارقان سابقه دار با هماهنگی مراجع قضائی، شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ فاتحی خاطرنشان کرد: در تحقیقات به عمل آمده و با ارائه مستندات از سوی کارآگاهان این سارقان به ۱۴ فقره سرقت اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فاتحی به شهروندان توصیه کرد که هشدارهای پلیس را جدی گرفته و منازل خود را به تجهیزات ضد سرقت از جمله سیستم هشداردهنده و دوربین مجهز کنند.