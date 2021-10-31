«بلینکن» با وزیر خارجه عربستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنه در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در شهر رم ایتالیا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش العربیه، وزرای خارجه عربستان و آمریکا در این دیدار درباره برنامه هسته ای ایران و نیز موضوعاتی از قبیل روابط دیرینه میان دو کشور، امنیت و ثبات غرب آسیا بحث و گفتگو کرده و بر گسترش همکاری‌ های دوجانبه در تمام زمینه‌ها تاکید کردند.



بن فرحان و بلینکن درباره بسیاری از مسائل منطقه‌ ای و بین‌ المللی از قبیل تحولات اخیر سودان نیز گفتگو کردند.