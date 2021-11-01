به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسم نژاد شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به طرح پدافند غیرعامل، گفت: محور برنامه‌های پدافند غیرعامل بلند مدت و میان مدت در سطوح مختلف پیش بینی، پیشگیری و مصون‌سازی و در حوزه‌های مختلف متمرکز است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان با بیان اینکه فرصت‌ها و چالش‌ها در طرح پدافند غیرعامل شناسایی شده و برای ۱۰ حوزه زیر ساختی نیز برنامه‌ریزی شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند سالانه یک یا دو برنامه عملیاتی این حوزه را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نقشه راه کاهش آسیب‌های حوزه پدافند غیر عامل در گیلان شناسایی شده و راه‌های مقابله با آن نیز مشخص است بیان کرد: اقدامات خوبی در حوزه اجرا به ویژه توزیع برق استان و در شهرهایی مانند املش و انزلی انجام شده است.

قاسم نژاد با بیان اینکه بیشتر اقدامات انجام شده برای مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی فیزیکی بوده است، تصریح کرد: با توجه به گستردگی رویش این گیاه مهاجم در بندر انزلی نیازمند اعتبارات ملی برای مبارزه با آن هستیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان از برگزاری رزمایشی در حوزه تهدیدات کشاورزی طی هفته آینده در گیلان خبر داد و گفت: هجوم آفات غیر بومی از جمله ملخ کشاورزی استان را تهدید می‌کند.

وی افزود: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل هزار برنامه فرهنگی، آموزشی و رزمایش و همایش با هدف فرهنگ‌سازی و بررسی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان گیلان برگزار می‌شود.