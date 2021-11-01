کوروش جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ورود سامانه بارشی و بارش‌های روزهای اخیر تمامی مجموعه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان کرج در آماده‌باش کامل هستند.

وی بیان کرد: به دستور فرماندار کرج تمامی بخشداران، رؤسای ادارات خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و دهیاران این شهرستان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیر بحران فرمانداری کرج متذکر شد: شهرداری‌های شهرستان کرج به صورت ویژه دستور یافتند تا اقدام به پایش و کنترل آبراه‌ها، معابر و مسیل‌های درون‌شهری کنند تا بارش‌های موجب آب‌گرفتگی و بروز خسارت به شهروندان نشود.