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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۷:۵۴

مدیر بحران فرمانداری کرج خبر داد؛

آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان در کرج

آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان در کرج

کرج - مدیر بحران فرمانداری کرج با اشاره به ورود سامانه بارشی از آماده‌باش دهیاران و دستگاه‌های خدمات‌رسان در این شهرستان خبر داد.

کوروش جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ورود سامانه بارشی و بارش‌های روزهای اخیر تمامی مجموعه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان کرج در آماده‌باش کامل هستند.

وی بیان کرد: به دستور فرماندار کرج تمامی بخشداران، رؤسای ادارات خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و دهیاران این شهرستان در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیر بحران فرمانداری کرج متذکر شد: شهرداری‌های شهرستان کرج به صورت ویژه دستور یافتند تا اقدام به پایش و کنترل آبراه‌ها، معابر و مسیل‌های درون‌شهری کنند تا بارش‌های موجب آب‌گرفتگی و بروز خسارت به شهروندان نشود.

کد مطلب 5340756

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