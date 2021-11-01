اعضای هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی که پیش از آغاز پیکارهای کشتی قهرمانی امیدهای جهان در صربستان برپا شد، ۴ عضو قبلی همچنان در بین اعضای هیأت رئیسه ابقا شدند و دو عضو جدید هم به جمع اعضای هیأت رئیسه پیوستند.

بر این اساس در پایان این انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی از مجموع ۱۰۴ رأی، فواد مسکوت از مراکش با ۸۱ رأی، میخائیل مامیاشویلی از روسیه با ۸۰ رأی، دون ریان از کانادا با ۷۱ رأی، پدرو گاما فیلهو از برزیل با ۶۵ رأی، آخروجان روزیف از ازبکستان با ۶۵ رأی و لوچیو کانوا از ایتالیا با ۵۱ رأی به ترتیب با کسب بیشترین تا سال ۲۰۲۶ به عنوان ۶ عضو هیأت رئیسه انتخاب شدند.

البته فواد مسکوت، میخائیل مامیاشویلی پدرو گاما فیلهو و آخروجان روزیف در همان پست قبلی ابقا شدند اما نمایندگان کانادا و ایتالیا به عنوان اعضای جدید به جمع هیأت رئیسه پیوستند.

این در حالی است که حمید سوربان نیز قرار بود به عنوان نماینده ایران در انتخابات هیأت رئیسه حاضر شود که بنا به دلایلی ترجیح داد در این انتخابات شرکت نکند.