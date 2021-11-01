احتمال تغییرات جدید در قوانین کشتی قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت‌رئیسه اتحادیه جهانی کشتی روز گذشته (یکشنبه) پیش از آغاز رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۱ در بلگراد پایتخت صربستان برگزار شد که در پایان از مجموع ۱۰۴ رأی، فؤاد مسکوت از مراکش با ۸۱ رأی، میخائیل مامیاشویلی از روسیه با ۸۰ رأی، دون ریان از کانادا با ۷۱ رأی، پدرو گاما فیلهو از برزیل با ۶۵ رأی، آخروجان روزیف از ازبکستان با ۶۵ رأی و لوچیو کانوا از ایتالیا با ۵۱ رأی، عضو هیأت‌رئیسه اتحادیه جهانی شدند.

در همین راستا میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه بابیان اینکه تغییرات اساسی در قوانین کشتی ایجاد نمی‌شود عنوان کرد: قوانین جدیدی پیش‌بینی‌شده که در درجه اول به نفع کشتی‌گیران خواهد بود و اوزان کشتی ثابت می‌ماند.

هیأت‌رئیسه اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد تغییرات به زودی اعلام می‌شود.