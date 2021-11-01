مرمت ۱۲۰ قلم از آثار منقول فلزی موزه آذربایجان

به‌گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده صبح امروز دوشنبه در نشست خبری گفت: در کنار مرمت و حفاظت از بناها و مکان‌های تاریخی غیرمنقول، مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی منقول نیز همواره در دستور کار این اداره کل قرار دارد و هرساله بر اساس نیازها و بررسی‌های کارشناسی، تعدادی از این اشیا ترمیم می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، ادامه داد: ۱۲۰ قلم از آثار منقول عمدتاً فلزی متعلق به موزه‌ی آذربایجان که اغلب در حفاری‌های سال‌های اخیر کشف‌شده بود، با تخصیص اعتبار لازم و با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی استان، توسط بخش خصوصی مورد اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار گرفتند.

او ادامه داد: اشیای تاریخی بعد از انجام پایش و اولویت‌بندی توسط متخصصان مرمت و طی مراحل قانونی، بررسی میزان و نوع آسیب، مراحل مرمت ازجمله شناسایی میزان خوردگی و رسوبات، مواد به کار گرفته باهدف پاک‌سازی، نمک‌زدایی، استحکام‌بخشی، کنترل، بازسازی و در مرحله آخر تثبیت نهایی اشیا انجام می‌شود.

حمزه زاده اظهار داشت: این آثار عمدتاً طی سال‌های اخیر، از حفاری‌های علمی باستان‌شناسی انجام‌یافته در سطح استان به‌دست‌آمده و اغلب دارای آلودگی‌های محیطی، آثار خوردگی فعال، شکستگی و …. بودند که با شناسایی و آسیب‌شناسی آن‌ها با نظارت معاونت میراث فرهنگی استان توسط بخش خصوصی مورد اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار گرفتند.