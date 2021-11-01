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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۳

استاندار تهران:

موضوع نقدینگی و گردش مالی مهمترین مانع تولیدکنندگان است

موضوع نقدینگی و گردش مالی مهمترین مانع تولیدکنندگان است

ملارد- استاندار تهران گفت: بیشترین موانع بر سر راه تولید، موضوع نقدینگی و گردش مالی است، که می‌توان با هم افزایی و تلاش جدی به حل آن‌ها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری پش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از واحدهای تولیدی صفادشت ملارد در جمع خبرنگاران گفت: عزم دولت برای رفع موانعی که بر سر راه واحدهای تولیدی وجود دارد، جزم است.

وی افزود: بیشترین موانع بر سر راه تولید، موضوع نقدینگی و گردش مالی است، که می‌توان با هم افزایی و تلاش جدی به حل آن‌ها پرداخت و معتقدیم با فضل خدا و همکاری مدیران بالا دستی می‌توانیم موانع از سر راه تولید برداریم.

استاندار تهران گفت: یکی از کارخانه‌هایی که امروز از آن بازدید شد ارزشی بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومان دارد اما به دلیل تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان کار قفل شده و تولید ندارند.

کد مطلب 5341136

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