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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۲

رسانه لبنانی:

بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در لبنان برگزار می‌شود

بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در لبنان برگزار می‌شود

یک رسانه لبنانی خبر داد فعلا بحث تغییر محل میزبانی از تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات وجود ندارد و این دو مسابقه در خاک لبنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال لبنان در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روزهای ۲۰ و ۲۵ آبان میزبان تیم‌های ایران و امارات است.

لبنانی‌ها از چند ماه پیش تلاش خود را برای گرفتن میزبانی این دو مسابقه انجام دادند و فیفا هم با این موضوع موافقت کرد اما بالا گرفتن تنش‌های داخلی در لبنان و همچنین تنش با چند کشور عربی ممکن است این میزبانی را هم تحت تاثیر قرار بدهد؛ بخصوص اینکه دولت امارات روز گذشته از شهروندانش خواست از سفر به لبنان خودداری کنند.

این موضوع باعث شده است تا بحث انتقال میزبانی لبنان از ایران و امارات در یک کشور بی طرف مطرح شود

سایت elmaestrosport لبنان امروز مدعی شد تماس‌هایی صورت گرفته است که تایید می‌کند بازی لبنان با ایران و امارات در خاک لبنان برگزار می‌شود و خبری از کشور بی طرف نیست.

این سایت همچنین با اشاره به تلاش فدراسیون لبنان برای حضور تماشاگران در ورزشگاه اعلام کرد که امید چندانی برای به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها وجود ندارد.

کد مطلب 5341177

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