فرهنگ سراهای شهرداری ارومیه در خدمت خانواده ها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، گلشن نوروزی ظهر دوشنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: متأسفانه دید بدی نسبت به فرهنگسراها در اثر تبلیغات سو ایجاد شده است که باید با تلاش و کوشش سعی کنیم این فضا را از بین ببریم، مردم باید امیدوارانه به فرهنگسراها نگاه کنند و محل خدمات رسانی به اهالی منطقه مستقر شده باشد.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق محروم فرهنگسراها وجود ندارند و باید با برنامه ریزی جدی این کمبود جبران شود، عنوان کرد: در برنامه ریزی های فرهنگی باید بر روی قشر جوان کار کرد چرا که آینده کشور را این جوانان رقم خواهند زد.

نوروزی بر حرفه آموزی و کارآموزی اهالی منطقه به ویژه جوانان و بانوان از سوی فرهنگ سراها تأکید و اظهار کرد: در مناطق کم برخوردار شهر فرهنگسراها در خدمت کمک به اقتصاد خانواده باشند چون امروز یکی از نیازهای ضروری خانواده‌ها این موضوع می‌باشد.

وی با اشاره به فرهنگ سازی و ضرورت پیگیری و نتیجه گرفتن از آن افزود: فرهنگ سازی بدون پشتوانه اقتصادی خانواده‌ها فایده‌ای نداشته و سرمایه گذاری و اجرای برنامه‌های مختلف تأثیری نخواهد داشت و باید با آموزش لازم استقلال خانواده‌ها در حوزه مالی را در حد توان هر فرهنگ سرا شاهد باشیم.

وی در خصوص فرهنگسرای امام خمینی (ره) تخصصی بانوان ادامه داد: چون بانوان شهر تنها محدود به این فرهنگسرا نیست، فرهنگسرای بانوان باید با هماهنگی تمامی فرهنگ سراها در محلات برگزاری برنامه‌ها و کلاس‌های خود را برنامه ریزی کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر ارومیه بر تنظیم و تدوین برنامه‌های سال ۱۴۰۱ تأکید و خاطرنشان کرد: از فروردین سال ۱۴۰۱ باید طبق برنامه مصوب فرهنگسراها حرکت و گزارش عملکرد خود را از طریق سازمان فرهنگی به کمیسیون ارائه دهند.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این نشست گفت: فرهنگسراها باید از سردرگمی خارج و با سیاستگذاری مناسب و ابلاغ آن، در مسیر آن سیاستگذاری ها حرکت کرد و نباید مأموریت‌های مختلف و بدون برنامه ریزی را از فرهنگسراها انتظار داشت.

حسین پناهی با بیان اینکه باید بازنگری در وظایف فرهنگسراها را شاهد بوده و با سیاست‌های کلی شورا برنامه‌هایشان تدوین و ابلاغ شود، ادامه داد: آموزش یکی از مهمترین وظایف مربوط به فرهنگسراها است و لازمه آن نیز ابتدا آموزش خواسته‌ها و سیاستگذاری‌های مدیریت شهری به فرهنگسراها می‌باشد.

وی اظهار کرد: اگر مطالبات مردمی اخذ و اقدامی نشود برای مردم آزاردهنده خواهد بود و باید با سیاستگذاری مناسب فرهنگسراها در خدمت شهروندان باشیم چرا که در خصوص سایر مجموعه‌های مستقر در محلات و مناطق این موضوع موجب رنجش و بی اعتمادی مردم شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه با توجه به ضرورت استعدادیابی در محلات در حوزه ورزشی به ویژه والیبال اظهار کرد: وظیفه ذاتی در ورزش محلات و حوزه ورزش‌های همگانی استعدادیابی است و مجموعه‌های متولی باید به کمک فرهنگسراها در این خصوص بشتابند و نیازی برای رایزنی و پیگیری در این خصوص نباید وجود داشته باشد.

پناهی با توجه به مخاطب شناسی فرهنگسراها گفت: وضعیت یکسونگری در فرهنگ سراها را باید کنار گذاشته و در خدمت تمامی اقشار باشد و همچنین بازارهای روز و محلات نیز با مشارکت فرهنگسراها ایجاد شود.

وی بر ثبات مدیریتی در فرهنگسراها تأکید کرد و یادآور شد: فرهنگ و فرهنگ سازی مقوله‌ای طولانی مدت برای اثرگذاری است که برای به نتیجه رساندن برنامه‌های این حوزه باید حتماً ثبات مدیریتی طی چندین سال متوالی را شاهد باشیم.