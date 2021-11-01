نظارت هوشمند ثبات را به بازار مرغ قزوین باز می گرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین محمد قاسمی با توجه به ورود دادستانی به موضوع شبکه توزیع مرغ در قزوین در راستای احیا حقوق عامه اظهار کرد: مشکل مرغ در استان از مقابل کشتارگاه تا مرحله فروشگاه‌ها و رسیدن به دست مصرف کننده است، در واقع در پروسه تولید تا کشتار در استان قزوین مشکلی وجود ندارد و مشکل اصلی در فرآیند توزیع از کشتارگاه تا محل عرضه است.

وی با اشاره به اینکه در فرآیند تولید اعم از جوجه‌ریزی و کشتار شاهد حجم بالایی از تولید گوشت مرغ در استان هستیم عنوان کرد: حجم کشتار مرغ در استان زیاد است و روزانه حدود ۱۰۰ تن مرغ کشتار می‌شود، لذا نظارت فیزیکی بر این حجم از تولید و توزیع سخت است و با توجه به قیمت گوشت مرغ در استان‌های همجوار مانند البرز و تهران که قیمت در آن‌ها زیاد مهم نیست و موجودی در فروشگاه مهم است، بازار سوداگری ایجاد می‌کند تا دلالان با توجه به نزدیکی قزوین به پایتخت، سعی کنند مرغ را دو ساعته به تهران منتقل کنند، چراکه تفاوت قیمت برای آن‌ها سود سرشاری را ایجاد می‌کند.

این مقام قضائی استان با اشاره به اینکه برای سامان دادن به شبکه توزیع از چند ماه قبل یک طرح در استان مطرح شده بود، تصریح کرد: در طرح نظارت هوشمند شبکه توزیع قرار است که در کشتارگاه روی مرغ‌ها لیبل و شماره سریال نصب شود و این شماره سریال بر اساس سامانه پست رصد شده و مشخص کند که هر ماشین ویژه حمل، چقدر محموله تحویل گرفته، مقصدش کجا بوده و کجا تحویل داده است.

دادستان مرکز استان قزوین ادامه داد: با توجه به در اختیار بودن این امکان در سامانه هوشمند پست، این طرح قرار است از همین هفته اجرایی شود لذا با اجرایی شدن این طرح باید بازار سوداگری را جمع شده دید.

قاسمی تاکید کرد: نظارت هوشمند می‌تواند دخالت نیروی انسانی را کاهش دهد و در اجرای این طرح لینک این سامانه در اختیار استانداری، سازمان صمت و جهاد کشاورزی هم قرار خواهد گرفت و آن‌ها هم می‌توانند رصد کنند که هر محموله مرغ مقصدش کجا بوده و در کجا تحویل شده، با این وصف دیگر در عمل راننده، دلال و فروشنده نمی‌توانند دخل و تصرف کنند.

وی در ارتباط با توانمندی فروشنده‌های اینترنتی استان برای کمک به شفافیت توزیع مرغ در استان اعلام کرد: وقتی بارنامه مرغ کد بخورد خیلی راحت‌تر مصرف کننده می‌تواند آن کالا را دریافت کند که این هم در برنامه هست، در واقع وقتی محصول دارای بارکد باشد، فروشگاه‌های اینترنتی خیلی بهتر از فروش فیزیکی عمل می‌کنند.

محمد قاسمی پیرامون تعقیب و تشکیل پرونده برای برخورد با دلالان و اخلالگران بازار مرغ در قزوین هم عنوان کرد: در این باره اکنون در دادسرا یک پرونده تشکیل شده، اما چون حجم تولید مرغ در استان قزوین بسیار زیاد است، این دلال‌ها خیلی پراکنده کار می‌کنند و شناسایی آن‌ها سخت است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی دادستانی نیز تیمی متشکل از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و کارشناسان ادارات عضو تشکیل شده تا این امر به درستی پیگیری شود و قطعاً شناسایی اخلالگران بازار مرغ در استان در دستور کار قرار دارد.

