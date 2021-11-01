قاتل لحظاتی بعد از ارتکاب قتل در اراک دستگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ امیر مختاری گفت: صبح امروز گزارشی از درگیری فردی با همسایگانش در یکی از محله‌های شهرستان اراک به پلیس اعلام شد و بلافاصله تیمی از مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور تیم انتظامی در محل مشخص شد که پسر جوان ۳۰ ساله‌ای در منزلشان با مادرش درگیر شده و بعد از مجروح کردن او، به قصد فرار به سمت همسایگانی که با شنیدن سروصدا در محل جمع شده بودند، حمله ور می‌شود.

فرمانده انتظامی اراک ادامه داد: بلافاصله این فرد با سرعت عمل پلیس تحت کنترل قرار گرفت و دستگیر شد و در تحقیقات مقدماتی انجام شده مشخص شد که او به دلیل اختلافات خانوادگی با مادرش درگیر شده و با ضربات چاقو او را به قتل رسانیده است.

مختاری بیان کرد: فرد دستگیر شده، با هماهنگی مرجع قضائی در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.