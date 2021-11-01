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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۵۱

فرمانده انتظامی اراک:

قاتل لحظاتی بعد از ارتکاب قتل در اراک دستگیری شد

قاتل لحظاتی بعد از ارتکاب قتل در اراک دستگیری شد

اراک - فرمانده انتظامی اراک گفت: پسر جوانی که مادرش را در یکی از خیابان‌های شهر اراک به قتل رسانده بود، در حین فرار با اقدام به موقع مأموران پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ امیر مختاری گفت: صبح امروز گزارشی از درگیری فردی با همسایگانش در یکی از محله‌های شهرستان اراک به پلیس اعلام شد و بلافاصله تیمی از مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور تیم انتظامی در محل مشخص شد که پسر جوان ۳۰ ساله‌ای در منزلشان با مادرش درگیر شده و بعد از مجروح کردن او، به قصد فرار به سمت همسایگانی که با شنیدن سروصدا در محل جمع شده بودند، حمله ور می‌شود.

فرمانده انتظامی اراک ادامه داد: بلافاصله این فرد با سرعت عمل پلیس تحت کنترل قرار گرفت و دستگیر شد و در تحقیقات مقدماتی انجام شده مشخص شد که او به دلیل اختلافات خانوادگی با مادرش درگیر شده و با ضربات چاقو او را به قتل رسانیده است.

مختاری بیان کرد: فرد دستگیر شده، با هماهنگی مرجع قضائی در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

کد مطلب 5341273

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    نظرات

    • شامبولی / توآبادی IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      من با شنیدن این خبر فکر کنم آخرالزمان شده

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