انهدام باند داعشی در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، یحیی رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند تروریستی داعش در استان الانبار خبر داد.

وی اعلام کرد: طبق دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستگاه مبارزه با تروریسم به تلاش‌های اطلاعاتی و عملیاتی علیه باندهای تروریستی داعش ادامه می‌دهد.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: نیروهای ما موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند تروریستی داعش متشکل از شش تروریست در الفلوجه و الرمادی شدند و با سرعت عمل به موقع مانع فرار این تروریست‌ها از چنگال عدالت شدند.

یحیی رسول همچنین از دستگیری یک تروریست در «ابوغریب» واقع در بغداد خبر داد.

وی اعلام کرد که این قبیل اقدامات امنیتی بسیار مهم است زیرا مانع از حضور عناصر شکست خورده و بزدل تروریستی در شهرهای امن می‌شود.

از سوی دیگر بخش اطلاع رسانی امنیتی سازمان اطلاعات عراق اعلام کرد: یگان‌های سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال توانستند بعد از دریافت اطلاعات دقیق و به واسطه پیگیری‌های مستمر و دقیق، ۱۳ تن از افراد تحت تعقیب را در استان نینوا دستگیر کنند.

بنابراین بیانیه، در جریان بازجویی‌های اولیه و قضایی، متهمان به وابستگی خود به گروه تروریستی داعش اعتراف کردند.