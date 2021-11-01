«حمید الشطری» رئیس سازمان امنیت ملی عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق رئیس جدید سازمان امنیت ملی عراق را منصوب کرده است.

بر اساس این گزارش؛ این منبع امنیتی اعلام کرد که «حمید الشطری» به عنوان رئیس جدید سازمان امنیت ملی این کشور منصوب شده است.

این منبع افزود: الکاظمی رسما حمید الشطری را به عنوان رئیس سازمان امنیت ملی و جایگزین «عبدالغنی الاسدی» کرده است.

این منبع جزییات بیشتری را فاش نکرد.

شطری مدیر کل اطلاعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور عراق از ژانویه ۲۰۲۱ بوده است. وی همچنین معاون رئیس سازمان امنیت ملی عراق بوده است.