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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۹:۱۵

برای بازدید از طرح‌های عمرانی؛

اعضای کمیسیون عمران مجلس وارد هرمزگان شدند

اعضای کمیسیون عمران مجلس وارد هرمزگان شدند

بندرعباس – عضو مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: اعضای کمیسیون عمران مجلس برای بازدید از طرح‌های عمرانی و مرتبط با کمیسیون، وارد هرمزگان شدند.

منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر زودتر از موعد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به هرمزگان، اظهار کرد: اعضای کمیسیون عمران مجلس و مقامات وزارت راه و شهرسازی به منظور بازدید از استان هرمزگان وارد بندرعباس شدند.

وی ساماندهی بافت فرسوده بندرعباس را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بررسی وزارت راه در بندرعباس دانست و تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد از مرکز استان هرمزگان را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد که باید اقدامی اساسی برای ساماندهی این موضوع با همکاری میان دولت و مجلس انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بازدید از پروژه‌های مهم عمرانی استان هرمزگان، بازدید از بندرشهیدرجایی، بازدید از پروژه‌های شهرستان بندرلنگه، بازدید از آب‌شیرین‌کن‌ها و پروژه‌های راه‌های شهری و روستایی از جمله برنامه‌های بازدید اعضای کمیسیون است.

آرامی با اشاره به تدوین بودجه سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: قصد داریم تا در این بازدید چالش‌ها و ظرفیت‌های عمرانی استان هرمزگان با حضور مسئولین کشوری و استانی بررسی و احصا شود تا در تدوین لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه، جایگاه ویژه‌ای برای استان هرمزگان در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های بنادر دارد، اظهار کرد: توسعه بنادر و ایجاد بنادر جدید به خصوص در شرق استان هرمزگان می‌تواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار هرمزگان داشته باشد.

کد مطلب 5341352

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