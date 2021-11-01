ساماندهی رشته طب اورژانس در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، موضوع تقویت رشته طب اورژانس در جلسه‌ای با حضور دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر نادر توکلی رئیس انجمن طب اورژانس، دکتر علی بیداری دبیر بورد تخصصی طب اورژانس، دکتر شروین فرهمند عضو هیئت بورد طب اورژانس، دکتر طالبیان معاون اجرایی معاونت درمان و دکتر واعظی رئیس اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان وزارت بهداشت بررسی شد.

دکتر باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر تقویت رشته طب اورژانس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خدمات این رشته در حوزه بیمارستانی و ارتباط مستقیم با بیمار است، تقویت آن زمینه‌ساز ارائه خدمات به طور کامل است؛ لذا دستاورد تقویت رشته طب اورژانس در حوزه آموزش و ورود آن در زمره رشته‌های فوق تخصصی، فلوشیپ و مراکز تربیت دستیار، عامل افزایش کیفیت و انسجام این رشته خواهد بود.

دکتر طالبیان معاون اجرایی معاونت درمان نیز ضمن تشریح نقاط ضعف رشته طب اورژانس به بیان اقدامات و راهکارهای ارائه شده در جهت تقویت و ساماندهی رشته مذکور پرداخت و هم‌اندیشی لازم توسط سایر شرکت‌کنندگان جلسه انجام شد.

در ادامه دکتر توکلی رئیس انجمن طب اورژانس با اشاره به نیاز به تقویت رشته طب اورژانس گفت: مباحثی مانند معیشت و ضمانت تامین اشتغال برای دانشجویان، سهولت شغلی و ساماندهی و تصویب رشته‌های فوق تخصصی در این رشته و اصلاح کوریکولوم های رشته طب اورژانس با همکاری و مساعدت دبیرخانه شورای تخصصی، عامل پیشرفت و گسترش رشته طب اورژانس خواهد بود.

توکلی با ابراز خرسندی از دیدگاه مثبت معاونت آموزشی و معاونت درمان وزارت بهداشت به این حوزه گفت: برخی رشته‌ها مانند طب اورژانس و بیهوشی از رشته‌های حاکمیتی هستند که افزایش انگیزش در پزشکان برای حضور در این رشته‌ها عامل پیشرفت خدمات و افزایش رضایت بیماران در بیمارستانها خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد دستاوردهای سلسله جلسات گسترش و پیشرفت طب اورژانس به زودی در سطح جامعه و بیمارستان‌ها احساس شود.