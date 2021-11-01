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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۴۵

انتشار فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی

انتشار فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی

فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، فراخوان ششمین دوره نمایشنامه‌خوانی مولوی (یادمان صادق صفایی) که از آذر تا اسفند سال جاری در مرکز تئاتر مولوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود، منتشر شد.

فراخوان این دوره از نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی که با یادبود صادق صفایی هنرمند فقید تئاتر و سینما همراه است مشتمل بر سه بخش مسابقه آثار تالیفی دانشجویی، مسابقه آثار ترجمه دانشجویی و آثار مدرسان بوده که متقاضیان بر اساس شرایط عمومی مندرج در فراخوان می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال متون پیشنهادی خود تا ۳۰ آبان ماه اقدام کنند.

در این راستا کلیه علاقه‌مندان لازم است فرم شرکت در ششمین دوره نمایشنامه‌خوانی مولوی را از آدرس cultural.ut.ac.ir دریافت کرده و پس از تکمیل آن به همراه یک نسخه pdf نمایشنامه مورد نظر را به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال کنند.

متقاضیان می توانند برای مشاهده متن کامل فراخوان و اطلاع از شرایط شرکت در ششمین دوره نمایشنامه‌خوانی مولوی از طریق لینک https://cultural.ut.ac.ir/gallery/sendfile/dkmtpyxh۷۵۰۶۸۷.pdf و برای دانلود فرم ثبت نام از لینک https://cultural.ut.ac.ir/gallery/sendfile/dkmtpyxh۱۸۵۲۸۹.pdf اقدام کنند.

با وارد کردن آدرس های فوق در مرورگر خود، متن فراخوان و فرم ثبت نام به صورت خودکار دانلود می شود.

کد مطلب 5341394
آروین موذن زاده

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