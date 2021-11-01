به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر دوشنبه در اولین جلسه مشترک ستاد مکتب حاج قاسم در کشور با ستاد مکتب حاج قاسم در استان کرمان به منظور هماهنگی برای برگزاری دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: اعتقاد داریم که حاج قاسم تندیس اخلاق و ادب و عرفان و اخلاص است.

وی با اشاره به اینکه راه شهید سلیمانی را با نگاه عقلانی انقلاب اسلامی و به دور از تعصب ادامه می‌دهیم، افزود: شهید سلیمانی امروز صاحب مکتب است و مدرسه‌ای درس آموز است.

سردار معروفی بیان کرد: شهید سلیمانی باید محور عملگرایی یگان انقلاب اسلامی ایران قرار گیرد که صرفاً محدود به حوزه فرهنگی و اجتماعی نمی‌شود.

وی گفت: مدیران در تراز مکتب شهید سلیمانی به مدیران موفق این نظام تبدیل می‌شوند چرا که شهید سلیمانی شخصیت تراز انقلاب اسلامی است.

اندیشه شهید سلیمانی نهادینه شود

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است که اندیشه شهید سلیمانی را نهادینه کنیم و اعتقاد داریم عمگلرایی شهید سلیمانی در جهان اسلام و انقلاب اسلامی به واسطه اندیشه او بود.

وی گفت: نباید شهید سلیمانی را در گذشته متوقف کنیم یا گذشته را رها کنیم و فقط حال را دریابیم بلکه اعتقاد داریم گذشته دفاع مقدس این شهید را با حال تأثیر گذارش تلفیق کرده و آینده را برای کشور ترسیم کنیم که همانا مصونیت واقعی انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان با تاکید بر لزوم عملیاتی کردن اندیشه کارساز و درس آموز شهید سلیمانی افزود: از نظر ما بزرگترین شخصیت تقریبی و فرهنگی جهان اسلام شهید سلیمانی است. این انسان بزرگ نگاه جهان اسلام را به شیعه و انقلاب عوض کرد.

سردار معروفی ادامه داد: باید تفکر شهید سلیمانی را در دانشگاه‌ها تبدیل به یک اندیشه عملیاتی کنیم که راه نجات ما در این است که این تفکر را در نظام تربیتی جامعه عملیاتی کنیم.

وی در خصوص دومین سالگرد شهید سلیمانی گفت: دومین سالگرد با یکسری تغییرات برگزار می‌شود؛ در استان کرمان تمام تلاشمان را برای کیفیت به کار گرفته‌ایم و نگاهمان در کمیت با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در خصوص حل مشکلات گلزار شهدای کرمان بیان کرد: جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده‌ایم.

تشریح برنامه‌های سالگرد شهید سلیمانی در کرمان

سردار معروفی کرمان را پایتخت مقاومت جهان اسلام دانست و گفت: گذر شهید سلیمانی به طول ۷۰۰ متر از میدان بسیج تا چهارراه پاسداران رونمایی می‌شود.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان با اشاره به اینکه تمامی برنامه‌های سالگرد شهید سلیمانی در مصلی امام علی (ع) شهر کرمان برگزار می‌شود، اظهار کرد: پیشنهاد ما برای برگزاری مراسم در بازه زمانی یک هفته‌ای ۱۰ تا ۱۶ دی ماه است.

وی گفت: گردهمایی فرزندان شهدا، گردهمایی تقریب و روحانیون، گردهمایی عشایر، گردهمایی بانوان، گردهمایی اصحاب رسانه و هنرمندان و… از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای سالگرد است.

سردار معروفی از برگزاری یادواره شهدای تشییع و شهدای مدافع حرم خبر داد و بیان کرد: همچنین برنامه بیعت یاران با فرمانده نیز اجرا می‌شود.

وی از برگزاری اجلاسیه نهایی در ۱۶ دی ماه خبر داد و افزود: رونمایی از طرح جامع گلزار شهدا و کلنگ زنی فاز اول، رونمایی از طرح المان میدان شهید سلیمانی، نامگذاری زیرگذر آزادی به نام شهدای تشییع، اعلام کرمان به عنوان پایتخت مقاومت، برگزاری مراسم ویژه در ۲ هزار و ۲۰۰ مسجد و…از دیگر برنامه‌های سالگرد است.