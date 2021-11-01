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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۵۱

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

مجموعه شعر «چون صفر تهی، چون الف تنها» رونمایی شد

مجموعه شعر «چون صفر تهی، چون الف تنها» رونمایی شد

شهرکرد- رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه شعر «چون صفر تهی، چون الف تنها» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله شیروانی در حاشیه رونمایی از مجموعه شعر «چون صفر تهی، چون الف تنها»، اظهار کرد: این اشعار سروده‌های رضا طهماسبی است.

وی با بیان اینکه این کتاب توسط انتشارات «سوره مهر» منتشر و روانه بازار‬ شده‬ است، ‬ عنوان‬ کرد: این مجموعه شعر شامل هشت شعر نیمایی، ۱۵ غزل، چهار چارپاره و اشعار دیگری است.

رئیس‬ حوزه‬ هنری‬ چهارمحال‬ و‬ بختیاری‬ تصریح‬ کرد: ‬ دل‌خوشی، صدای تو، در مقام صبر، گفت‌وگو، تنهایی سیمرغ، بی‌ترانگی، مادر و از خواب‌های گم‌شده تو، عناوین اشعار نیمایی این مجموعه است.

شیروانی عناوین غزل‌ها را بهاریه، درخت فروردین، سعدیانه، از بامداد روی تو دیدن، سررسید، برادرانه، برای «رامتین»، برادرم، شرب‌الیهود، میان مردگان، چامه مهجور، زلف و زنجیر، سروده از یاد رفته، نزدیک‌تر از لب به تکلم و سِرِّ سربه مُهر‬ عنوان‬ کرد‬ و‬ ادامه‬ داد: این مجموعه با شمارگان ۱۲۵۰ نسخه و در ۶۴ صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 5341504

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