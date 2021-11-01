انهدام باند شرکت هرمی با دستگیری ۱۹ نفر در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با شرکت‌های هرمی و شرکت‌های بازاریابی شبکه ای غیرمجاز در سطح استان، با اقدامات اطلاعاتی به عمل آمده فعالیت یک شرکت هرمی برای پلیس محرز شد و موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی به عمل آمده و کنترل نامحسوس و تحقیقات در زمینه فعالیت‌های شرکت مذکور، محل فعالیت اعضای این باند در یک ساختمان مسکونی در شهر ساری شناسایی شد.

سرهنگ قیصری با بیان اینکه مأموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و ۱۷ نفر از اعضای این شرکت هرمی به همراه ۲ سرشاخه اصلی شرکت را دستگیر کردند، ادامه داد: افراد دستگیر شده در حال آموزش بودند که همگی برای انجام تحقیقات تکمیلی و یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ که در امور شرکت مورد استفاده قرار می‌گرفت به پلیس آگاهی هدایت شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: در تحقیقات پلیسی و بازجویی فنی مشخص شد تعداد دو نفر از افراد دستگیر شده که در این اداره دارای سابقه و پرونده کلاهبرداری تحت رسیدگی بوده است که با کمک لیدر و سرشاخه اصلی از تهران اقدام به فعالیت می‌کردند.

سرهنگ قیصری در پایان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: علیرغم هشدارهای مستمر پلیس و تلاش برای آشکارسازی ماهیت مجرمانه اینگونه شرکت‌ها، هنوز شاهد فریب جوانانی هستیم که دارایی خود را در شرکت‌های هرمی نابود می‌کنند.