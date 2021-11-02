ماسوله به عنوان «شهر کامل» ایران انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سنایی با اشاره به انتخاب ماسوله به عنوان شهر کامل، اظهار کرد: نخستین رویداد انتخاب شهر کامل ایران توسط نشریه بین‌المللی تخصصی A۲ با حضور چهره‌های ملی و بین‌المللی حوزه معماری و شهرسازی در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی تهران برگزار شد.

وی افزود: علاوه بر شهر ماسوله شهرهای شوشتر و یزد نیز عنوان «شهر کامل» ایران انتخاب و معرفی شدند.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی ماسوله اضافه کرد: نشریه A۲ مفهوم پیشگامانه شهر کامل یا «پاراگون سیتی» را در قالب «شورای تعامل شهری» یا «مرکز مطالعات توسعه شهری و زندگی متعادل» معرفی می‌کند که هدف از آن برداشتن گام‌های عملی برای تحقق محیط مطلوب برای ساکنان در سراسر جهان است.

سنایی افزود: مطابق با تعریف ارائه شده، شهر کامل، شهری مدرن است که در آن گذشته و خاطرات شهر با سرزندگی و انرژی جریان حال آن پیوند خورده و در چنین شهری معماری، فضای عمومی، پایداری، عدالت اجتماعی در کنار سایر ابعاد و ویژگی‌های زندگی شهری دست به دست یکدیگر داده و فضایی را خلق می‌کنند که به تمامی مشکلات و مسائل شهر و ساکنان آن پاسخ دهد.

وی با اشاره به معیارهای ارزیابی شهرهای کامل، گفت: برخورداری از ایمنی و امنیت شهری، پشتیبانی و بهره‌بروی از سلامت جسمانی و روانی ساکنان، فرهنگ و خلاقیت، مؤلفه‌های توسعه پایدار، عدالت جنسیتی، بنگاه‌های خرد اقتصادی، حفاظت و احیای میراث شهری، انطباق‌پذیری شهری از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی در قالب گونه‌بندی‌های اکو موزه، شهر موزه، شهر سبز، چند فرهنگی، تفریحی و گردشگری. قابل دسته‌بندی و تعریف است.