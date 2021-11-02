برگزاری مانور روسیه در مجاورت نیروهای وابسته به ترکیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نظامیان روسی از طریق بالگردهای خود در نزدیکی مناطق محل استقرار نیروهای «ترکمانی» وفادار به ارتش ترکیه در سوریه اقدام به برگزاری یک رزمایش کردند.

گفته شده این رزمایش نظامی روسیه در منطقه تل تمر در شمال غرب الحسکه صورت گرفته و برای چند روز دیگر ادامه دارد.

برخی منابع میدانی گفته‌اند که مانور نظامی هوایی روسیه بخشی از تلاش‌های این کشور برای حفظ وضعیت کاهش تنش و تداوم وضعیت امنیتی در مناطق تلاقی گروه‌های «کُرد» طرفدار ارتش آمریکا (شبه نظامیان قسد) و شبه نظامیان «ترکمانی» زیر نظر ارتش ترکیه است.

به تازگی پارلمان ترکیه در آنکارا تداوم عملیات ارتش این کشور در خاک عراق و سوریه را به مدت دو سال به بهانه مبارزه با تروریست در مناطقی از سوریه و عراق تمدید کرده است.

در همین ارتباط نیز خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که نمایندگان پارلمان ترکیه تمدید دو ساله عملیات ارتش این کشور تا اکتبر ۲۰۲۳ را به تصویب رساندند.

پس از اقدام اخیر ترکیه در تمدید حضور نیروهای نظامی در عراق و شمال سوریه برای دو سال دیگر، وزارت خارجه سوریه به شدت به این موضوع واکنش نشان داد و چنین اقدامی را محکوم می‌کند.

در همین ارتباط نیز یک مقام مسئول در وزارت خارجه سوریه تاکید کرده که سیاست رئیس جمهور ترکیه با تجاوز نظامی به خاک سوریه و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص این کشور خطری برای صلح و امنیت منطقه و جهان محسوب می‌شود.

دمشق همچنین افزود: سوریه بر اساس منشور ملل متحد و قوانین بین المللی دفاع از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی را حق مطلق خود می‌داند و برای مقابله با تعرض‌های ترکیه و آزادسازی کامل اراضی سوریه از همه امکانات و تدابیری که قوانین بین الملل مجاز شمرده اند استفاده خواهد کرد.

مقام مسئول در وزارت خارجه سوریه از جامعه بین الملل خواسته است تا ترکیه را بخاطر ارتکاب جنایت جنگی و تجاوزاتش بازخواست کند تا غرامت همه ویرانی‌های بر جای گذاشته در سوریه را بپردازد.