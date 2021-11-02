به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای حضور در این رقابتها به پایان رسید و در مجموع ۹۵۶ کاراته کا از ۱۱۷ کشور به مدت شش روز به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقاتی که دوشنبه ۲۵ آبان ماه با برگزاری مبارزات وزن ۷۵- کیلوگرم در سالن «حمدان» شهر دبی آغاز و یکشنبه ۳۰ آبان ماه با برگزاری دیدارهای نهایی کومیته تیمی مردان به پایان خواهد رسید.

از میان ۱۱۷ کشور شرکت کننده در این رقابتها الجزایر، برزیل، کرواسی، مصر، فنلاند، ایران، ایتالیا، ژاپن، روسیه، سوئد و ترکیه با ترکیب کامل و ۱۶ کاراته کا به این مسابقات می آیند. ۱۲ کشور افغانستان، آرژانتین، آروبا، بروندبی، جیبوتی، دومنیکن، هائیتی، لبنان، پورتریکو، سنگال، اروگوئه و زیمبابوه نیز با یک شرکت کننده کمترین نماینده را دارند.

در بخش زنان وزن ۶۱- کیلوگرم ۶۶ کاراته کا بشترین و وزن ۵۰- کیلوگرم با ۵۳ کاراته کا کمترین شرکت کننده را دارند. در بخش مردان وزن ۷۵- کیلوگرم با ۸۱ کاراته کا بیشترین و وزن ۸۴+ کیلوگرم با ۶۹ کاراته کمترین شرکت کننده را دارند.

برنامه کامل مسابقات

این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه طبق برنامه ذیل برگزار خواهد شد:

یکشنبه ۲۳ آبان ماه: جلسه کمیسیون‌های ورزشکاران، پزشکی، مربیگری، زنان و فنی

دوشنبه ۲۴ آبان ماه: کلاس آموزش و هماهنگی مربیان (از ساعت ۹-۱۳) جلسه هیأت اجرایی فدراسیون جهانی (از ساعت ۹-۱۳) و کنگره فدراسیون جهانی (از ساعت ۱۵- ۱۹)

سه شنبه ۲۵ آبان ماه: مبارزات مقدماتی تا نیمه نهایی اوزان ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مردان، اوزان ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم زنان

چهارشنبه ۲۶ آبان ماه: مبارزات مقدماتی تا نیمه نهایی اوزان ۵۰-، ۵۵- و ۶۱- کیلوگرم زنان، ۶۰- و ۶۷- کیلوگرم مردان

پنجشنبه ۲۷ آبان ماه: مسابقات جدول شانس مجدد کلیه اوزان کومیته انفرادی، مقدماتی کاتای انفرادی زنان و مردان، مسابقات مقدماتی کومیته تیمی زنان و مردان

جمعه ۲۸ آبان ماه: مسابقات شانس مجدد کاتای انفرادی در هر دو بخش مردان و زنان، جدول شانس مجدد کومیته تیمی

شنبه ۲۹ آبان ماه: دیدارهای رده بندی کاتا و کومیته انفرادی در کلیه اوزان (از سا عت ۱۰-۱۴:۳۰)، فینال کلیه بخش‌های انفرادی (از ساعت ۱۶ تا ۱۸)

یکشنبه ۳۰ آبان ماه: رقابتهای پاراکاراته در نوبت صبح، مسابقات رده بندی و فینال کاتا و کومیته تیمی و مراسم توزیع مدال‌ها

آمار کامل شرکت کنندگان:

بخش زنان:

کاتای انفرادی: ۶۲ کاتارو

کاتای تیمی: ۲۲ تیم

وزن ۵۰- کیلوگرم :۵۳ کاراته کا

وزن ۵۵- کیلوگرم :۶۵ کاراته کا

وزن ۶۱- کیلوگرم: ۶۶ کاراته کا

۶۸- کیلوگرم :۵۵ کاراته کا

وزن ۶۸+ کیلوگرم: ۵۶ کاراته کا

کومیته تیمی: ۵۲ تیم

بخش مردان:

کاتای انفرادی: ۷۵ کاراته کا

کاتای تیمی :۲۲ تیم

وزن ۶۰- کیلوگرم: ۷۶ کاراته ک)

وزن ۶۷- کیلوگرم :۷۶ کاراته کا

وزن ۷۵- کیلوگرم :۸۱ کاراته کا

وزن ۸۴- کیلوگرم :۷۹ کاراته کا

وزن ۸۴+ کیلوگرم :۶۹ کاراته کا

کومیته تیمی: ۴۷ تیم