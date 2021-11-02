چه ماهی برای سفر به دبی مناسب است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امارات در سال‌های اخیر به مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی تبدیل شده است. اما سوال اینجاست که باتوجه به گرمای هوا در دبی چه فصلی از سال برای سفر به این کشور مناسب است. در این مقاله از فلایتیو قصد داریم تا با بهترین زمان سفر به دبی آشنا شویم.

نگاهی به دبی، مروارید خلیج‌فارس

دبی یکی از بزرگ‌ترین شهرهای تجاری جهان بوده که در جنوب ایران و در کشور امارات متحده عربی واقع شده است. اولین‌بار در سال ۱۸۳۳ میلادی شیخ مکتوم بن بطی بن سهیل آل مکتوم، نام این شهر را انتخاب و معرفی کرد. دبی به دلیل موقعیت استراتژیک خود تا مدت زیادی به‌عنوان یکی از بنادر مهم کشور امارات شناخته می‌شد. بعد از کشف نفت در سال ۱۹۶۶ اهمیت این شهر دو چندان شد و دبی بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفت. امروزه این شهر علاوه بر موقعیت توریستی از اهمیت بالایی در منطقه برخوردار است.

زبان رسمی این منطقه عربی است. به دلیل رفت‌وآمد توریست‌ها در این شهر زبان انگلیسی تبدیل به دومین زبان رایج در این شهر شده است. البته به دلیل وجود مهاجرین مختلف در میان مردم زبان‌های فارسی، هندی و چینی نیز دیده می‌شود. با این اطلاعات می‌توان نتیجه گرفت که مسافران ایرانی با مشکل زبان در این شهر مواجه نخواهند شد.

جاذبه‌های گردشگری دبی

دبی با ایجاد جاذبه‌های گردشگری توانسته نظر بسیاری از جهانگردان و توریست‌ها را از سراسر دنیا به خود جلب کند. جاذبه‌های تاریخی در کنار مراکز خرید مجلل و ساختمان‌های مدرن و لوکس می‌تواند دل هر بیننده‌ای را ببرد. پیشنهاد می‌کنیم که فرصت دیدن و لذت بردن از این جاذبه‌ها را از دست ندهید. مهم‌ترین و معروف‌ترین جاذبه‌های توریستی دبی:

جزیره نخل

باغ معجزه

برج العرب

سالن اپرای دبی

مجمع‌الجزایر جهان

پارک آبی وایلد وادی

برج خلیفه

دبی مال

موزه اتحاد

یکی از دلایل مسافرت به دبی استفاده از مراکز خرید و خریدکردن در این شهر است. تخفیف‌های بی‌نظیری که در اوایل ماه ژانویه توسط فروشندگان ارائه می‌شود هم در این مسئله بی تأثیر نیست. مسئولان این شهر دیدنی برای برطرف‌کردن این نیاز دست به احداث مراکز خرید بسیار زیبا و مجللی زده‌اند.

بهترین زمان سفر به دبی

دبی به دلیل موقعیت بیابانی شهر گرمی است. میانگین آب و هوای دبی در تابستان معمولاً حدود ۴۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. حتی زمستان‌های دبی هم گرم است و نیازی به پوشیدن لباس گرم پیدا نخواهید کرد.

چهار ماه ابتدایی سال میلادی یعنی از ژانویه تا آوریل یکی از بهترین زمان‌ها برای سفر به دبی است. هوا بسیار مطبوع است و در روز آسمانی آفتابی و آبی دبی را خواهید دید. شب‌ها نیز با وزیدن نسیمی خنک همراه است و گاهی باران چهره شهر را می‌شوید. شرایط ایده‌آل آب‌وهوای این روزها به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهد تا بسیاری از تفریحات جذاب مثل پیک‌نیک و استراحت در ساحل و قدم‌زدن در شهر را با خیال راحت تجربه کنند. در این مدت، نرخ اقامت در بالاترین حد خود و جمعیت مسافر در اوج خود است.

ماه می، سپتامبر و اکتبر شروع تابستان در دبی بوده و هوا رو به گرمی می‌رود. البته این به این معنی نیست که نمی‌توان از تفریحات آبی استفاده کرد. درجه حرارت آب برای شنا و استفاده از تفریحات آبی بسیار مناسب بوده و مسافران زیادی این ماه‌ها را برای زمان سفر به دبی انتخاب می‌کنند؛ بنابراین دبی در این ماه‌های سال همچنان شلوغ است و تغییری در نرخ قیمت‌ها نسبت به بهار وجود ندارد.

اما به‌صرفه‌ترین زمان سفر به دبی فاصله بین ماه‌های ژوئن تا آگوست است. در این موقع از سال هوا کمی گرم‌تر شده و مسافران کمی دبی را به‌عنوان مقصد انتخاب می‌کنند. در نتیجه خرید بلیط دبی و رزرو هتل در این شهر بسیار اقتصادی می‌شود. اگر به‌قصد خرید می‌خواهید به دبی بروید این ماه‌ها بهترین گزینه برای سفر است. مراکز خرید و پاساژها با تهویه‌های مناسب و سیستم خنک‌کننده بسیار عالی نگرانی مسافران را از بابت گرما برطرف می‌کنند. با اینکه در این بازه زمانی شما می‌توانید با هزینه‌های بسیار اقتصادی به دبی سفر کنید اما بیشتر زمان خود را باید در ساختمان‌های دارای تهویه مطبوع بگذرانید.

به‌طورکلی اگر قصد دارید به این شهر گرم سفر کنید، بهتر است برای بهار یا زمستان برنامه‌ریزی کنید. با انتخاب این فصول هوا نه آن‌قدر شرجی و طاقت‌فرسا است که مجبور به تحمل گرمای سخت تابستان شوید و نه آن‌قدر شلوغ و پرمسافر است که نتوانید با خیال راحت از روزهای سفرتان لذت ببرید.

تهیه ویزای دبی

امارات متحده عربی باتوجه‌به اهداف سفر انواع مختلفی از ویزا را در اختیار مسافران قرار می‌دهد. ویزای تحصیلی، توریستی، کار و ویزای ترانزیت. برای دریافت ویزای توریستی باید توسط یک کفیل مدارک لازم را ثبت کنند. کفیل می‌تواند یک مؤسسه مهاجرتی و یا آژانس مسافرتی باشد و هر نفر نمی‌تواند به‌صورت مستقل برای تهیه ویزای دبی اقدام کند. کفیل بعد از بررسی مدارک، برای دریافت ویزا اقدام می‌کند.

خرید و تهیه بلیط دبی

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که پس از همه‌گیری کرونا دولت امارات از تمام مسافران می‌خواهد تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و نتیجه منفی آن را همراه داشته باشند. اگر قصد خرید یا تهیه بلیط دبی را دارید می‌توانید با مراجعه به سایت فلایتیو برای خرید بلیط پرواز ارزان دبی از فلایتیو اقدام کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.