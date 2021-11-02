وزارت آموزش و پرورش حادثه مدرسه علی آباد کتول را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت آموزش و پرورش، گفت: به جد تقاضا داریم درباره حادثه رخ داده برای دانش آموزان مدرسه علی آباد کتول پیگیری های لازم صورت گرفته و برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین سوانحی در سایر مدارس کشور، تمیهدات لازم صورت گیرد.