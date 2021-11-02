نگران تامین گاز در مازندران نیستیم/ بهینه سازی سوخت ۵۷ مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، مقدم بیگلریان پیش ازظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به درپیش بودن فصل سرما اظهار داشت: کمبودهای احتمالی را می‌توان با صرفه جوی در مصرف جبران کرد.

وی با بیان اینکه مازندران در انتهای خطوط و شبکه گازرسانی قرار دارد باید بیشتر صرفه جویی را سر لوحه قرار دهد، افزود: نرم مصرف گاز خانگی در استان نسب به سایر مناطق کشور بیشتر است.

وی ادامه داد: ۷۴ درصد از مصارف گاز استان در بخش خانگی است از این رو باید الگوهای مصرف را بیشتر رعایت کنیم تا با کمبود گاز روبرو نشویم.

بیگلریان یادآور شد: تمام تلاش ما بر این است که مشترکان بدون دغدغه‌ای از نعمت گاز بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه ۵۹ شهر استان تاکنون از نعمت گاز بهره مند شده است، افزود: همچنین بیش از دو هزار روستای استان نیز از نعمت گاز بهره مند هستند و نرخ بهره مندی گاز در حوزه شهری ۹۹.۹ درصد و در حوزه روستایی ۹۵ درصد است.

سرپرست شرکت گاز مازندران یادآور شد: از دو هزار و ۹۷۰ روستایی که قابلیت گازرسانی دارند تاکنون دو هزار و ۴۴۷ روستا گازرسانی شدند و مابقی نیز در برنامه‌های پیش رو گازرسانی می‌شوند.

وی تعداد خانوارهای بهره مند از گاز را ۶۲۵ هزار خانوار شهری و ۴۳۵ هزار خانوار روستایی بیان کرد و گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۱۷ هزار مشترک گاز در استان وجود دارد.

وی با اظهار اینکه آمادگی لازم برای تأمین گاز پایدار را در استان داریم، گفت: امیدوارم بدون هیچ مشکلی از فصل سرما عبور کنیم و تمامی همکاران امادگی لازم دارند.

بیگلریان درباره بهینه سازی موتورخانه‌های مشترکان یادآور شد: بیش از دو هزار ۵۰۰ مشترک وجود دارند که می‌تواند برای بهینه سازی موتورخانه‌ها اقدام کنند و از این تعداد ۵۰۰ واحد برای این کار ثبت نام و اقدام کردند.

سرپرست شرکت گاز مازندران به بهینه سازی سوخت مدارس و استفاده از بخاری‌های هرموتیک و بهینه سازی سیستم گرمایش گفت: ۳۵۷ کلاس ۵۷ مدرسه به این سیستم مجهز شدند.