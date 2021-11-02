اتمام مقاوم سازی پل تقاطع بزرگراه یادگار امام با بلوار مرزداران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حق لطفی با بیان آنکه عملیات مرمت پایه‌های شرقی و مرکزی پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه یادگار امام (ره) با بلوار مرزداران متعاقب رفع معارض ایستگاه اتوبوس و لوله‌های آبیاری فضای سبز وارد مرحله آرماتور بندی و کاشت آرماتور در ستون‌ها و سرستون‌ها شده است، افزود: عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای پایه‌های غربی پل بلافاصله پس از تکمیل اقدامات اجرایی در جبهه شرقی و نیز رفع معارض فیبرنوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، ضمن اعلام پیشرفت ۲۵ درصدی عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای پل تقاطع یادگار امام (ره) - مرزداران، برنامه زمان بندی اتمام این پروژه را پایان سال جاری دانست اما در عین حال یادآور شد تلاش مجریان پروژه بر اتمام اقدامات اجرایی تا ۲۲ بهمن امسال متمرکز شده است.

گفتنی است پل تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) با بلوار مرزداران ۸۸ متر طول و ۱۸ متر عرض داشته و در سال ۱۳۷۷ در ۴ دهانه و با عرشه بتنی احداث شده است. عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای این پل سواره رو خرداد ماه سال جاری آغاز شد.