پرندگان به «هیرم» مهاجرت کردند/ زمستان گذرانی ۳ هزار پرنده

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تالاب چشم نواز هیرم واقع در ۳۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان اوز و در حد فاصل دو روستای هیرم و کوره لار قرار گرفته است.

این تالاب بکر و زیبا دارای آبی شور و عمق ۳ متری است. به دلیل جوشش چشمه‌های آب شیرین در حوالی این تالاب و بارش نزولات الهی آب آن تأمین می‌شود.

این تالاب به دلیل طبیعت چشم نوازی که دارد باعث پیدایش روستاهای کوره، هیرم، قلات و گلار در مجاورت خود شده است‌. به گفته ساکنان بومی این منطقه به دلیل رویش نیزارها دراطراف تالاب خرچنگ‌ها در لابه لای نیزارها مامن گزیده اند.

این تالاب همه ساله از ابتدای پاییز و با شروع فصل سرما پذیرای شمار زیادی از پرندگان مهاجری است که برای زمستان گذرانی به این منطقه می‌آیند.



در همین رابطه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: تالاب هیرم با وسعتی حدود ۴ هزار هکتار در جنوب استان فارس و در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان اوز واقع شده است.

خدا نظر انصاری با تاکید بر اینکه اگر ۲۵۰ میلیمتر بارندگی سالانه در حوزه آبریز این تالاب صورت بگیرد کاملاً آبگیری می‌شود، بیان کرد: این تالاب در بدترین شرایط کم بارشی و خشکسالی نیز تا حدود ۲۰ درصد آب دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان با اشاره به شروع فصل پاییز و مهاجرت پرندگان به این تالاب بیان کرد: هرساله از اوایل آبان ماه مهاجرت پرندگان به این تالاب آغاز می‌شود.

انصاری تصریح کرد: عمده جمعیت پرندگان این تالاب فلامینگوها، درناهای خاکستری، کفچه نوک، انواع مرغابی‌ها، اگرت ها، حواصیل، چنگرها، خوتکا، پلیکان و پرندگان شکاری نظیر سنقر تالابی است.

وی ابراز کرد: جمعیت این تالاب در بعضی از سال‌ها در مقطعی از سال حتی تا شش هزار بهله هم فراتر رفته، و پرندگانی نظیر درناها، پلیکان‌ها، کفچه نوک‌ها، حواصیل و اگرتها ودیگر گونه‌ای مرغابی به این تالاب مهاجرت و زمستان گذرانی می‌کنند.

این مسئول و فعال حوزه محیط زیست لارستان اضافه کرد: فلامینگوها، چنگرها، پلیکان و بعضی دیگر از گونه‌ها بومی دیگر در این تالاب جوجه آوری می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان متذکر شد: خشکسالی، اسکان تعداد زیادی خانوار عشایری در حاشیه تالاب، و شکار غیر مجاز از مهمترین عوامل تهدید کننده این تالاب است.

انصاری ابراز امیدواری کرد: پیش بینی تعداد پرندگان مهاجر به این تالاب در سال جاری بستگی به میران آبگیری تالاب دارد، اما به نظر می‌رسد که بین ۳ تا ۵ هزار پرنده به این تالاب مهاجرت کنند.

به گفته وی؛ به نظر می‌رسد که امسال رشد مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب هیرم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان با توجه خشکسالی مطلق سال دو ساله اخیر یاد آور شد: در حال حاضر ۲۰ درصد این تالاب آب دارد و عمق آن از سه متر در سرچشمه تا بیست سانتیمتر در دیگر نقاط متغیر می‌باشد و دارای یک چشمه دائمی و آب آن کاملاً شور می‌باشد.