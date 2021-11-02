  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۰

سه شنبه ۱۱ آبان ماه:

موضوع «الهیات عملی» در برنامه تلویزیونی سوره بررسی می‌شود

موضوع «الهیات عملی» در برنامه تلویزیونی سوره بررسی می‌شود

در سیزدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی سوره، موضوع «الهیات عملی» با حضوررضا اکبری، استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پخش از ویژه برنامه تلویزیونی سوره «فصل اسلام» این برنامه پخش هفتگی خود را از این هفته سه شنبه یازدهم آبان ماه آغاز می‌کند.

در برنامه این هفته موضوع «الهیات عملی» مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

میهمان این برنامه رضا اکبری، استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع) است.

سیزدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی سوره سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۲۲ به صورت زنده پخش می‌شود و بازپخش آن شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۴ است.

برنامه تلویزیونی «سوره» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که تهیه‌کنندگی آن را مرتضی روحانی و سردبیری و اجرای آن را مسعود دیانی به عهده دارد.

کد مطلب 5342010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها