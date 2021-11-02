به گزارش خبرنگار مهر، پس از پخش از ویژه برنامه تلویزیونی سوره «فصل اسلام» این برنامه پخش هفتگی خود را از این هفته سه شنبه یازدهم آبان ماه آغاز می‌کند.

در برنامه این هفته موضوع «الهیات عملی» مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

میهمان این برنامه رضا اکبری، استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع) است.

سیزدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی سوره سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۲۲ به صورت زنده پخش می‌شود و بازپخش آن شنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۴ است.

برنامه تلویزیونی «سوره» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که تهیه‌کنندگی آن را مرتضی روحانی و سردبیری و اجرای آن را مسعود دیانی به عهده دارد.