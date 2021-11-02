۲۳۰ بیمار کرونایی در استان سمنان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان سمنان تاکنون دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند، بیان داشت: بر پایه آمار واصله از دو دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سمنان و شاهرود، تا این لحظه ۴۹۰ هزار و ۶۰۸ نفر از هم استانی‌ها، دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی افزود: با توجه به جمعیت هدف واکسیناسیون که افراد بالای ۱۲ سال در استان را شامل می‌شود، بیش از ۸۰ درصد پوشش واکسیناسیون کرونا در دُز اول در استان هدف محقق شده است.

سخنگوی ستاد کرونای سمنان ادامه داد: ۳۴۹ هزار و ۵۰۰ نفر از این جامعه هدف در استان که افراد بالای ۱۲ سال هستند، برای دریافت دُز دوم واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کردند که بیش از ۶۰ درصد جامعه هدف را پوشش می‌دهد.

خجسته پور با بیان اینکه تا رسیدن به ایمنی جمعی و تحقق درصد پوشش ایده آل در تزریق واکسن کرونا، هنوز فاصله داریم؛ لذا از تمامی هم استانی‌ها و افرادی که واجد شرایط دریافت واکسن کرونا هستند دعوت می‌کنیم تا نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند، ابراز داشت: متأسفانه روند ابتلاء به بیماری کرونا در استان افزایشی است.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۰ بیمار با تست قطعی و مثبت ابتلاء به کرونا در استان شناسایی شدند که ۴۰ نفر از این افراد در مراکز درمانی بستری شدند.

معاون استاندار سمنان گفت: خوشبختانه علی رغم ایجاد روند افزایشی در تعداد بیماران جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، ما فوتی بر اثر ابتلاء به این بیماری در استان نداشتیم که این امر بخشی حاصل از تأثیر انجام واکسیناسیون در مقابله با فوت بر اثر بیماری کرونا است.