۲۰۶ بیمار مبتلا به کرونا در بخش های ویژه فارس بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و ۶۵۷ هزار و ۴۳۴ تست کرونا شامل یک میلیون و ۴۳۵ هزار و ۶۵۴ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۴۲۷ هزار و ۸۵۲ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون، ۲۲۱ هزار و ۷۸۰ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۵۱ هزار و ۴۹۸ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۴۷۹ هزار و ۳۵۰ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او همچنین از بهبودی ۴۶۵ هزار و ۳۳۹ نفر از مبتلایان کرونا از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها مرخص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه در ادامه با اعلام جان باختن ۷ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون را ۶ هزار و ۹۹۷ نفر اعلام کرد.

دکتر همتی افزود: هم اکنون هزار و ۶۸۳ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های فارس بستری هستند که از این تعداد، ۲۰۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

او با بیان اینکه مجموع تزریق واکسن کرونا در زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز به پنج میلیون و ۲۲۵ هزار و ۷۴۴ دوز رسیده است، اعلام کرد: تاکنون سه میلیون و سه هزار و ۱۵۶ دوز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۸۸ دوز دوم واکسن کرونا به جمعیت هدف بالای ۱۲ سال در زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز تزریق شده است.

معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به اینکه تزریق واکسن به تنهایی سبب مصونیت در مقابل ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ نیست، از مردم استان خواست کماکان با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و پرهیز از حضور در اجتماعات، در مسیر مقابله با کرونا ویروس با مدافعان سلامت همراه باشند، زیرا عدم رعایت این موارد می‌تواند باعث احتمال وقوع موج ششم کرونا در استان شود.