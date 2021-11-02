۲۵۰ هزار شغل در نیمه نخست امسال ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی در حاشیه بازدید از یک مرکز فناوری خودرو اظهار کرد: در جلسه شورای عالی اشتغال، زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار شد تا آخر سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات سامانه‌های وزارت کار، در ۶ ماه اول امسال ۲۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده که در حال تقویت آن هستیم. طی دو ماه گذشته سرعت دستگاه‌ها از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای افزایش یافته است.

عبدالملکی گفت: اوایل فصل زمستان نیز عملکرد مورد انتظار سال ۱۴۰۰ را اعلام می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مهارت‌آموزی فنی را برای ایجاد اشتغال‌زایی توسعه می‌دهیم، گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، بیش از ۸۵ درصد از افرادی که شغل مناسب ندارند، فاقد مهارت هستند، از این رو اگر مساله مهارت‌آموزی حل شود بخش قابل توجهی از اشتغال ناپایدار و غیررسمی و سایر موارد حل شدنی است.

عبدالملکی با اشاره به اینکه تعامل با صنعت یکی از مهمترین اقدامات سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در دولت سیزدهم است، گفت: ارتباط با صنایع بزرگ برای ایجاد کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای در جوار آنها، از مهمترین برنامه‌های دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال‌های آینده فضا برای ایجاد اشتغال، آسان‌تر خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه شغل کاذب، شغلی است که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و ما به دنبال خوداشتغالی هستیم، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم فضای بیمه‌ای کشور را به نحوی طراحی کنیم که همه مایل باشند خود را بیمه کنند از این رو سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرد که اکنون زنان خانه دار هم می‌توانند حق بیمه خودشان را پرداخت کنند و در آینده بازنشسته شوند.

عبدالملکی گفت: در حال تسهیل کردن این فضا هستیم ولی نمی‌توانیم الزام کنیم که افراد خودشان را بیمه کنند. ما تنها می‌توانیم کارفرماها را ملزم به بیمه کارگران کنیم.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه روستاییان و عشایر فعالیت‌های جدیدی را شروع کرده است، گفت: در ۲ ماه گذشته تعداد افراد بیمه شده ۲ برابر شده و از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به نزدیک سه میلیون نفر رسیده است. این صندوق زمینه را برای رونق کسب و کار و تسهیل فضای بیمه‌ای فراهم کرده است.