اهدای ۵۰ هزار جهیزیه به نوعروسان در سالجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملکشاهی، که در مراسم اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد قم سخن می‌گفت از ارائه ۱۲۰ خدمت اجتماعی به خانوارهای نیازمند در کمیته امداد خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده امیدواریم امسال اهدای ۵۰ هزار جهیزیه به زوج‌های جوان تحت حمایت این نهاد محقق شود.

وی تقویت و تحکیم بنیان خانواده‌ها را بسیار مهم برشمرد و افزود: زوج‌های جوان بیش از هر خدمت دیگری نیازمند شغل هستند.

مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد با تأکید بر آموزش و مهارت افزایی خانواده‌های تحت حمایت برای رسیدن به شغل مناسب تصریح کرد: برای اشتغال این افراد دو کلید واژه سن و شغل را مورد نظر قرار داده‌ایم به این معنی که سن بالا را نه به معنی از کارافتادگی بلکه به مفهوم تجربه بالا می‌شناسیم و شغل را هم برای توانمندسازی خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های سالمند برای تأمین معیشتشان ضروری می‌دانیم.

لازم به ذکر است در مراسمی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور آیت الله سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم و تولیت این آستان مقدس برگزار شد، کمیته امداد استان قم ۱۱۰ سری جهیزیه و هدیه ازدواج، شامل پنج قلم کالای اساسی از جمله یخچال فریزر، تلویزیون ال ای دی، ماشین لباسشویی اتوماتیک، جاروبرقی و اجاق گاز به ارزش ۱۸ میلیارد ریال به نوعروسان و دامادهای تحت حمایت این نهاد اهدا کرد.