پیام تسلیت استاندار تهران در پی درگذشت خواهر وزیر امور خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در پیامی درگذشت سرکار خانم بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُون»

جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

خبر درگذشت خواهر گرامیتان، مرحومه مغفوره سرکار خانم بدرالسادات عراقچی، موجب تألم و تأثر شد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه اندوه‌بار را به جنابعالی، خاندان معزز عراقچی و همه بستگان آن مرحومه تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی فقیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و سایر بازماندگان صبر جمیل، سلامتی و تسلای خاطر مسئلت دارم.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران