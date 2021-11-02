محکومیت یک شهروند آلمانی به جرم عضویت در داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، دادستانی فدرال آلمان از محکومیت یک شهروند این کشور به جرم عضویت در دو سازمان تروریستی، ارتکاب خشونت با استفاده از اسلحه و به عضویت در آوردن فرزند خود در گروه‌های تروریستی خارجی خبر داد.

بر اساس این گزارش، دادستانی فدرال آلمان با تأیید حکم محکومیت این زن که «استفانی. آ» نام دارد، اعلام کرد که وی به همراه پسر خود که در سال ۲۰۱۶ تنها ۱۳ سال سن داشته، آلمان را به مقصد سوریه ترک کرده و به همراه همسر خود که عضوی از گروه تروریستی داعش بوده، در مناطق تحت اشغال داعش در سوریه اقامت داشته است.

گفته می‌شود وی در ابتدا به عضویت گروه تروریستی «جند الاقصی» و سپس به عضویت داعش درآمده و در زمان عضویت در هر دو گروه، پسر خود را مجبور به عضویت و جنگیدن برای این گروه‌های تروریستی کرده است.

این زن آلمانی در سال ۲۰۱۷ وارد «الرقه» سوریه شده و به همراه همسر خود در این شهر سکونت داشته است. دادستانی فدرال آلمان همچنین اعلام کرده که هزینه زندگی این زوج، از سوی داعش پرداخت میشده و پسر وی نیز برای داعش می جنگیده و تحت آموزشی نظامی آنها قرار داشته است.