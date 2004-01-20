رشد توليد كالاها و خدمات مي تواند از آثار تورمي افزايش نقدينگي بكاهد

وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ميزان افزايش وام مسكن در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار بررسي خواهد شد و با توجه به ارقام مختلف پيشنهادي، اين شورا در جلسه آينده رقم قطعي وام مسكن را اعلام مي كند.

طهماسب مظاهري زمان بررسي استفساريه خصوصي سازي شبكه بانكي و بيمه را بعد از تصويب بودجه سنواتي ذكر كرد و افزود: به طور مسلم براي در واگذاري بانكها و بيمه ها اولويت هايي در نظر گرفته مي شود اما تا قانون مربوطه به تصويب نرسد نمي توان در مورد اين اولويت ها اظهار نظر كرد.

وي منتفي شدن استقراض دولت از بانك مركزي را گام مثبتي براي كاهش تورم در اقتصاد ايران عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه استقراض از بانك مركزي با ضريب 5/3تا 4 برابر موجب افزايش نقدينگي در جامعه مي شود منتفي شدن اين سياست براي جبران كسري مي توان به عنوان گامي مثبت در مهار تورم مطرح باشد.

مظاهري افزود: از آنجا كه با استقراض از بانك مركزي پول پر قدرت ايجاد شده، پايه پولي و نقدينگي را افزايش مي دهد به طوريكه با توجه به ورود اين پول پر قدرت به بانك هاي تجاري قدرت خلق پول در بانك ايجاد شده و متناسب با سرعت گردش پول و شرايط اقتصادي كشور با ضريب فزاينده اي كه در كشور حدود 5/3تا 4 برابر پايه پولي است تبديل به نقدينگي مي شود.

به گفته وي، چنانچه با افزايش پايه پولي توليد كالاها و خدمات افزايش يابد از اثر تورمي افزايش پايه پولي كاسته مي شود.



كنترل تورم ناشي از تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد تنها با سرمايه گذاري ايران در كشورهاي خارجي و بهره گيري از بازار مصرف بين المللي محقق مي شود .