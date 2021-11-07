آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال لبنان برای بازی با ایران از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی لبنان از امروز اردوی خود را برای آماده سازی برای رویارویی با تیم ایران آغاز می‌کند.

نخستین تمرین تیم لبنان عصر امروز یکشنبه و در ورزشگاه بابلیه استارت می‌خورد و لژیونرهای لبنان هم فردا دوشنبه به اردوی این تیم اضافه خواهند شد.

ایران و لبنان روز پنجشنبه این هفته در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در ورزشگاه صیدا لبنان با هم دیدار می‌کنند.

ایران در گروه A مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و کره جنوبی با ۷ و لبنان با ۵ امتیاز دوم و سوم هستند.