توزیع ماهانه ۱.۸ میلیون تن نهاده دامی برای حمایت از دامداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین دماوندینژاد از افزایش توزیع نهاده به دلیل خشکسالی بیسابقه و کاهش علوفه مورد نیاز در استانهای مختلف کشور خبر داد و گفت: ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن جو، ذرت و کنجاله برای حمایت از دامداران و عشایر توزیع میشود.
وی افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی تأمین نهادههای دامی برای حمایت از عشایر و دامداران صنعتی و سنتی است که بخش مهمی از پرورش و نگهداری دام و طیور در کشور از دام روستایی و عشایر تأمین میشود.
دماوندینژاد با اشاره به اینکه کشور درگیر خشکسالی بیسابقه است و این خشکسالی تقاضا نهاده دامی را ۲ برابر کرده است، گفت: وزرات جهاد کشاورزی با مکانیزم برنامهای و سهمیهای که از پیش تعیین شده در تلاش است که در موعد مقرر به شکل ماهانه این نیاز را برای بخش دام صنعتی، طیور صنعتی، دام روستایی و عشایری تأمین کند.
وی گفت: متوسط ماهانه ۹۰۰ هزار تن ذرت، ۵۰۰ هزار تن جو و ۴۰۰ هزار تن کنجاله سویا برای بخش دام صنعتی، طیور صنعتی، دام روستایی و عشایری توزیع شده است.
دماوندینژاد به حمایت کامل از مرغداریها فعال در بخش مرغ گوشتی و تخمگذار اشاره کرد و گفت: به منظور کاهش مشکلات این بخش، اصلاح قیمتها انجام شد تا این روند مؤثرترین موانع پیش روی تولیدکنندگان این حوزه را برطرف شود و تولیدکنندگان بدون دغدغه تولید مطمئن و پایدار داشته باشند.
وی افزود: هماکنون در بازار مرغ وتخم مرغ تعادل ایجاد شده و تولید توسط تولیدکنندگان شکل گرفته و به بازار روانه شده و در اختیار مصرفکنندگان قرار دارد.
دماوندینژاد با اشاره به اجرای طرح اصلاح نژاد دام سبک گفت: ارزیابی برای اجرای این طرح در دست بررسی است تا پس از بررسی، برنامه آینده برای اصلاح نژاد دام اطلاعرسانی خواهد شد.
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