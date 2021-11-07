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۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۱۳

کارآگاه دستخال خبر داد؛

انهدام باند قاپ زنان موبایل در شمال تهران/ کشف ۲۵ فقره سرقت

انهدام باند قاپ زنان موبایل در شمال تهران/ کشف ۲۵ فقره سرقت

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از انهدام باند ۴ نفره سارقان تلفن همراه و کشف ۲۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال در تشریح این خبر اظهار کرد: مهر ماه سال جاری پرونده‌ای با موضوع سرقت به شیوه قاپ زنی و دستگیری یک نفر متهم به اسم علیرضا در کلانتری ۱۰۵ سنایی تشکیل می‌شود که به جهت رسیدگی و کشف جرم پرونده در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی می‌شود.

وی عنوان کرد: علیرضا ابتدا منکر بزه انتسابی می‌شود که با دقت و تلاش کارآگاهان مشخص می‌شود وی در چند صحنه سرقت حضور داشته است، در تحقیقات تکمیلی متهم به همدستی با ۳ همدستش با ۲ دستگاه موتورسیکلت معترف می‌شود.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه سایر همدستان متهم در عملیات‌های جداگانه ای دستگیر می‌شود، تصریح کرد: متهمان به ۲۵ فقره سرقت با همکاری یکدیگر معترف و تا کنون ۱۵ تن از مال باختگان شده اند.

به گفته سرهنگ دستخال کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 5346104

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